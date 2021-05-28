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Интерфакс-АВН

Запуск спутников OneWeb с "Восточного" отложен на сутки на 28 мая - "Роскосмос"

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Союз-2.1б
Союз-2.1б.
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Запуск ракеты "Союз" со спутниками компании OneWeb с космодрома "Восточный" перенесен на резервную дату - 28 мая, сообщили в "Роскосмосе".

"По техническим причинам пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии №47 перенесен на резервную дату", - говорится в сообщении.

"В настоящее время ракета космического назначения остается в предстартовом состоянии. О времени старта будет сообщено дополнительно", - добавили в госкорпорации.

Как уточнили в официальной трансляции пуска, проводимой "Роскосмосом", пуск состоится в пятницу, 28 мая.

Ракета "Союз-2.1б" в четверг вечером должна была вывести на орбиту 36 спутников связи британской компании OneWeb с космодрома Восточный.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году на космодроме "Восточный" планируется провести три пуска по федеральной космической программе, в том числе пуск "Луны-25".

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

На орбите насчитывается уже более сотни таких спутников, первые были выведены на орбиту в феврале 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана).

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения.

"Мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.

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