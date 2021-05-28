Судно для перевозки боеприпасов "Геннадий Дмитриев" для ВМФ РФ спустят на воду 1 июня

Перед церемонией закладки для ВМФ России на АО "Судостроительный завод "Вымпел" головного морского транспорта вооружения проекта 20360М "Геннадий Дмитриев" (заводской номер 01551). Рыбинск, 05.05.2017.

В Минобороны сообщили, что это самое большое судно, построенное за всю историю предприятия "Вымпел"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Новейший морской транспорт вооружения "Геннадий Дмитриев" проекта 20360М будет спущен на воду 1 июня на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

"Это самое большое судно, построенное за всю историю предприятия "Вымпел". О готовности спуска на воду судна главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову доложил заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин", - сказали в военном ведомстве.

Там также уточнили, что в церемонии спуска на воду 1 июня примет участие семья Геннадия Дмитриева, в честь кого судно получило свое имя. Капитан 1-го ранга Геннадий Дмитриев прошел путь от командира штурманской части малого противолодочного корабля до начальника отдела государственной приемки кораблей Главного командования ВМФ.

Морской транспорт вооружения проекта 20360М строится по заказу Министерства обороны РФ. Был заложен в 2017 году. Назначение - прием с причалов и передача на суда специальных грузов в пунктах базирования и на открытом рейде.

Длина судна составляет 77 м, ширина - 15,8 м. "Геннадий Дмитриев" оснащен двумя грузовыми трюмами, площадкой для перевозки грузов в контейнерах, краном грузоподъемностью 20 т и вертолетной площадкой. Корпус будет усилен для работы во льдах.