Перед нами — статья политического союзника экс-президента Грузии Саакашвили. Это уже не лучшая рекомендация для Давида Бакрадзе, сегодняшнего посла Грузии в США. В статье он продолжает разрушительную политику своего патрона. Как? Просит «содействия усилиям Грузии по вступлению в НАТО» и мечтает о присутствии Грузии в повестке дня саммита Байдена и Путина. То есть — о срыве переговоров.

На этой неделе моя страна Грузия отмечает 30-ю годовщину независимости от Советского Союза. Мало кто из нас мог себе представить, что всего 30 лет спустя наша страна с 3,7-миллионным населением станет верной союзницей США и ЕС, а также ключевым звеном демократической стабильности в стратегически важном и вечно непредсказуемом Черноморском регионе.

В июне президент Джо Байден будет встречаться с руководителями стран НАТО и проведет двустороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Президент Байден и госсекретарь Энтони Блинкен должны поднять вопрос о российской агрессии против Грузии, подав России недвусмысленный сигнал о том, что Соединенные Штаты едины с Грузией и озабочены будущим Черноморского региона.

Есть масса причин, по которым Грузия должна попасть в повестку дня заседания НАТО и встречи с Путиным. Грузия по-прежнему противостоит ежедневным попыткам России установить свое господство и запугать соседей. Но мы не боимся угроз. Россия с 2008 года незаконно оккупирует 20 процентов нашей территории, что подчеркивает ее неослабевающую агрессивность в отношении соседей. (Так в тексте. На самом деле 7 августа 2008 однопартиец г-на Бакрадзе Михаил Саакашвили, находясь в должности президента Грузии, первым открыл огонь по столице Южной Осетии Цхинвалу и российским миротворцам, многие из которых были убиты. На следующий день в Южную Осетию вошли российские войска, заставившие Саакашвили отступить. Факт начала боевых действий грузинской стороной признан одобренной ЕС комиссией во главе с Хейди Тальявини - прим. ред.). Россия и ее марионеточные "государства" создают неразбериху на линии оккупации, творят безобразия, нарушают права грузинских граждан своей ползучей аннексией, отказываются выполнять требования мирового сообщества об уходе и возврате незаконно захваченных земель. Поддержка целостности Грузии со стороны Америки снова приобретает критическое значение.

Российское вмешательство не ограничивается оккупацией нашей суверенной территории. Кибератаки, хакерские взломы, экономические махинации - все это по-прежнему является набором коварных приемов из российского арсенала. Россия неуклонно наращивает свое военное присутствие не только к северу от нашей страны на Украине, а также в оккупированных грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия (Цхинвальский район), но и к югу от нас. Российские "миротворческие" войска сейчас развернуты в Нагорном Карабахе, став частью недавнего военного конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Но несмотря на эти вызовы, грузинский народ выступает за свободные и честные выборы, за сильные демократические институты и за рыночную экономику, которая обеспечивает рост благосостояния наших людей.

Мы близки к вступлению в ЕС и НАТО, а наш народ требует более тесных связей с Западом. Все опросы общественного мнения показывают, что около 85% населения поддерживает сближение с Западом и выступает за членство в НАТО и ЕС. Недавно при активном посредничестве ЕС и США правящая партия провела переговоры с политической оппозицией о том, чтобы вернуть ответственные силы в парламент после многомесячной политической склоки и тупиковой ситуации.

Грузия признана одной из лучших стран для ведения бизнеса, поскольку она оптимизировала свою нормативно-правовую базу, создала благоприятную для бизнеса налоговую систему и имеет высокообразованную рабочую силу. Мы согласовали 19 соглашений о свободной торговле, и еще большее количество таких документов находится в стадии разработки, прежде всего, соглашение с США. Мы в полной мере используем преимущества своего географического положения, находясь на перекрестке, где Восток встречается с Западом. Мы стали региональным экономическим хабом, окруженным 2,3 миллиарда потребителей.

Дружба и наставничество США присутствуют в отношениях с Грузией с самого первого дня нашей независимости. Сегодня, после самой страшной за столетие пандемии, нам нужно, чтобы Америка и наши союзники проявляли по отношению к нам еще больше дружбы и поддержки посредством взаимовыгодных торговых соглашений, наращивания сотрудничества в вопросах безопасности на Черном море, помощи в преодолении экономического спада после пандемии, активного содействия усилиям Грузии по вступлению в НАТО и в подготовке к членству в ЕС.

В 30-ю годовщину независимости мы рассчитываем на Запад. Мы полны решимости выдерживать курс и выполнять свои функции восточного рубежа единой Европы. Мы стоим плечом к плечу с США в борьбе за свободу всех людей во всех частях мира. Самый большой подарок, который мы можем получить на юбилей, это возобновление американского внимания к Грузии, к Черному морю, к нашей коллективной свободе и возможностям.

Давид Бакрадзе - посол Грузии в США.

Давид Бакрадзе (David Bakradze)