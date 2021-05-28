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Владимир Путин провел заключительное совещание с руководящим составом Минобороны и главами предприятий ОПК

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Владимир Путин проводит заключительное совещание из серии встреч по оборонной тематике с руководством министерства обороны РФ
Владимир Путин проводит заключительное совещание из серии встреч по оборонной тематике с руководством министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Ильин

ЦАМТО, 27 мая. Президент России Владимир Путин 27 мая провел заключительное совещание из серии встреч с руководящим составом Минобороны и главами предприятий оборонно-промышленного комплекса, посвященных укреплению и развитию Вооруженных Сил и отечественного ОПК.

Тема сегодняшней встречи – разработка и серийное производство высокоточного оружия большой дальности и других современных ударных средств, а также развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.

Ранее на совещаниях, которые проводились в течение недели, обсуждались вопросы развития Вооруженных Сил на долгосрочный период и реализации государственного оборонного заказа.

Ниже вступительное слово В.Путина на совещании приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы с вами сегодня завершаем текущий цикл рабочих совещаний по вопросам укрепления армии и флота и оборонно-промышленного комплекса.

Первым вопросом повестки дня обсудим перспективы разработки и серийного производства высокоточного оружия большой дальности и других современных ударных средств.

Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов. И важно, чтобы таким современным высокоточным вооружением были в достаточной мере оснащены наши армия и флот.

Сейчас в войсках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, "Калибр", баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы разных калибров.

По своим характеристикам они не только не уступают, а часто превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей являются уникальными. В том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях – в ходе операций против террористов в Сирии.

В ближайшие годы важно сохранить необходимые темпы производства современных ударных средств для их использования и отработки в ходе интенсивной боевой учебы и подготовки.

Хотел бы сегодня услышать от вас, уважаемые коллеги, какие организационные и экономические решения позволят решить эту задачу наиболее эффективным способом, насколько готовы предприятия оборонно-промышленного комплекса к серийному выпуску самых новейших образцов оружия.

Второй вопрос - это развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Отмечу, что ее слаженная работа, высокая готовность авиапарка во многом определяют мобильность войск и возможность их быстрой переброски на большие расстояния. Для нашей страны с ее огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это имеет особое значение, для того чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций.

Очевидно, что нашим Вооруженным Силам нужно иметь достаточное количество военно-транспортных самолетов и тяжелых вертолетов. В этой области есть определенные успехи и хорошие заделы.

Так, с использованием отечественных комплектующих поддерживается техническая исправность сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124. Завершаются государственные испытания легкого "транспортника" Ил-112В, в текущем году запланирована поставка двух таких самолетов. Возобновляется производство Ил-76 на новой технологической основе. До конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А.

Вместе с тем, по представленным данным, Министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолетов и вертолетов.

Давайте сегодня обсудим, как эффективно решить эту задачу, определим меры по наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации.

Начнем работать.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ан-124
Ил-112
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Искандер
Х-101
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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