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Интерфакс-АВН

Армия должна быть оснащенной высокоточным оружием большой дальности в достаточной мере - Путин

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Бомбардировщик Ту-160 и ракета Х-101
Бомбардировщик Ту-160 и ракета Х-101.
Источник изображения: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru

Сочи. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы должны в достаточной мере получать высокоточные виды оружия большой дальности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов. И важно, чтобы таким современным высокоточным вооружением были в достаточной мере оснащены наши армия и флот", - сказал Путин на совещании в Сочи в четверг.

По его словам, одной из тем совещания станут "перспективы разработки и серийного производства высокоточного оружия большой дальности и других современных ударных средств".

"Сейчас в войсках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности "Х-101", "Калибр", баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы разных калибров", - отметил президент.

По его словам, данные виды вооружений по своим характеристикам не уступают и часто превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей "являются уникальными".

"В том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях - в ходе операций против террористов в Сирии", - добавил глава государства.

"Калибр" - семейство российских современных крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

"Калибрами" оснащаются современные корабли и подводные лодки ВМФ России.

Эти крылатые ракеты применялись российскими военные против боевиков в Сирии. Удары наносились из акватории Средиземного и Каспийского морей.

Х-101 - новое поколение высокоточных авиационных крылатых ракет большой дальности. Российская стратегическая авиация наносила ракетами Х-101 удары по боевикам в Сирии. Российское военное руководство заявляло, что дальность действия Х-101 - до 4,5 тыс. км. Существует вариант данной крылатой ракеты с термоядерной боеголовкой - Х-102.

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