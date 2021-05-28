Yahoo News Japan (Япония): Польша первая в НАТО закупила турецкие боевые дроны. И сделала это явно против России

Польша первой в НАТО и ЕС закупила 24 турецких БПЛА «Байрактар ТВ2». Это агрессивная акция, направленная явно против России, уверен известный японский эксперт. Турецкие «дроны-убийцы» — опасное оружие, которое может серьезно изменить баланс военных сил. России следует активно развивать средства и тактику борьбы с дронами.

Ряд мировых информационных агентств распространил заявление турецкого президента Эрдогана о том, что Польша подписала контракт на закупку 24 единиц турецкого БПЛА "Bayraktar TB2". Польша является первой страной в НАТО и ЕС, которая осуществляет закупку этих знаменитых ударных дронов. Контракт во время своего визита в Турцию подписал не кто иной, как президент Польши Дуда. В этом можно усмотреть серьезную политизированность этой акции. В соответствии с контрактом, поставка этих боевых БПЛА в Польшу должна завершиться в 2022 году.

На пресс-конференции после подписания контракта Эрдоган сделал довольно громкое заявление. Он сказал буквально следующее: "Турция является одной из ведущих стран мира по разработке и производству боевых БПЛА. Я рад, что мы можем предложить технологии и методы использования этих БПЛА Польше, являющейся одновременно страной-членом и НАТО, и Евросоюза. Польша - это наш пилотный проект по поставке боевых дронов в НАТО и ЕС".

Действительно, Турция активно развивает свои технологии ударных БПЛА. К настоящему времени она уже поставляет их Азербайджану, Украине и Катару. В ходе вспыхнувшего в 2020 году азербайджано-армянского военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха турецкие дроны активно использовались азербайджанской армией и внесли немалый вклад в превосходство вооруженных сил Азербайджана над армянскими ВС.

Следует особо отметить, что Турция поставляет БПЛА "Bayraktar TB2" Украине, что в условиях ее противостояния с Россией представляет для последней немалую угрозу, которую она должна учитывать.

Возможности "удаленного" боестолкновения

Боевые ударные дроны, которые иногда называют еще "дронами-камикадзе" или "дронами-самоубийцами", представляют собой довольно опасное оружие. Их новейшие разработки способны не только по целеуказанию оператора, но и самостоятельно обнаруживать наземную цель и атаковать ее с воздуха, часто по отвесно вертикальной траектории.

Для японцев использование в названии этого оружия слова "камикадзе" может нести негативный оттенок, но оно довольно широко используется в мировой прессе, поэтому автор тоже применяет его.

По имеющимся данным, в обозримой перспективе к числу покупателей турецких дронов могут присоединиться и ряд стран, имеющих дружественные отношения с Анкарой. Среди них Великобритания, Чехия, Венгрия, Болгария, Албания.

Для России возможность закупки турецких боевых дронов окружающими ее малыми и средними государствами представляет особую опасность. Цель первого покупателя БПЛА "Bayraktar TB2" в странах НАТО и ЕС - Польши - вполне очевидная - это Россия. "Стаи" дронов-камикадзе, атакующих из поднебесья людей и военную технику на земле - это большая угроза. Помимо значительного разрушительного воздействия на противника, они оказывают еще и мощный психологических эффект на его войска, не видящие направления и источники ударов. Существенными преимуществами дронов является их относительная дешевизна, отсутствие необходимости пилотирования, то есть опасности потери летного состава и простота применения.

Массовое использование боевых дронов при правильной тактике их задействования может позволить небольшим и средним странам типа Польши нанести большой урон даже таким крупным государствам, как Россия. Их сила в том, что с их помощью можно вести так называемую "удаленную" войну без прямого соприкосновения с противником.

В этом своем качестве боевые БПЛА становятся достаточно эффективными инструментами сдерживания противной стороны и даже изменения баланса военных сил в выгодную для их обладателей сторону.

Масаси Сато (Masashi Sato)