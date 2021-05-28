Войти
ИноСМИ

Yahoo News Japan (Япония): Польша первая в НАТО закупила турецкие боевые дроны. И сделала это явно против России

462
0
-1
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2.
Источник изображения: © AP Photo, DHA via AP

Польша первой в НАТО и ЕС закупила 24 турецких БПЛА «Байрактар ТВ2». Это агрессивная акция, направленная явно против России, уверен известный японский эксперт. Турецкие «дроны-убийцы» — опасное оружие, которое может серьезно изменить баланс военных сил. России следует активно развивать средства и тактику борьбы с дронами.

Ряд мировых информационных агентств распространил заявление турецкого президента Эрдогана о том, что Польша подписала контракт на закупку 24 единиц турецкого БПЛА "Bayraktar TB2". Польша является первой страной в НАТО и ЕС, которая осуществляет закупку этих знаменитых ударных дронов. Контракт во время своего визита в Турцию подписал не кто иной, как президент Польши Дуда. В этом можно усмотреть серьезную политизированность этой акции. В соответствии с контрактом, поставка этих боевых БПЛА в Польшу должна завершиться в 2022 году.

На пресс-конференции после подписания контракта Эрдоган сделал довольно громкое заявление. Он сказал буквально следующее: "Турция является одной из ведущих стран мира по разработке и производству боевых БПЛА. Я рад, что мы можем предложить технологии и методы использования этих БПЛА Польше, являющейся одновременно страной-членом и НАТО, и Евросоюза. Польша - это наш пилотный проект по поставке боевых дронов в НАТО и ЕС".

Действительно, Турция активно развивает свои технологии ударных БПЛА. К настоящему времени она уже поставляет их Азербайджану, Украине и Катару. В ходе вспыхнувшего в 2020 году азербайджано-армянского военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха турецкие дроны активно использовались азербайджанской армией и внесли немалый вклад в превосходство вооруженных сил Азербайджана над армянскими ВС.

Следует особо отметить, что Турция поставляет БПЛА "Bayraktar TB2" Украине, что в условиях ее противостояния с Россией представляет для последней немалую угрозу, которую она должна учитывать.

Возможности "удаленного" боестолкновения

Боевые ударные дроны, которые иногда называют еще "дронами-камикадзе" или "дронами-самоубийцами", представляют собой довольно опасное оружие. Их новейшие разработки способны не только по целеуказанию оператора, но и самостоятельно обнаруживать наземную цель и атаковать ее с воздуха, часто по отвесно вертикальной траектории.

Для японцев использование в названии этого оружия слова "камикадзе" может нести негативный оттенок, но оно довольно широко используется в мировой прессе, поэтому автор тоже применяет его.

По имеющимся данным, в обозримой перспективе к числу покупателей турецких дронов могут присоединиться и ряд стран, имеющих дружественные отношения с Анкарой. Среди них Великобритания, Чехия, Венгрия, Болгария, Албания.

Для России возможность закупки турецких боевых дронов окружающими ее малыми и средними государствами представляет особую опасность. Цель первого покупателя БПЛА "Bayraktar TB2" в странах НАТО и ЕС - Польши - вполне очевидная - это Россия. "Стаи" дронов-камикадзе, атакующих из поднебесья людей и военную технику на земле - это большая угроза. Помимо значительного разрушительного воздействия на противника, они оказывают еще и мощный психологических эффект на его войска, не видящие направления и источники ударов. Существенными преимуществами дронов является их относительная дешевизна, отсутствие необходимости пилотирования, то есть опасности потери летного состава и простота применения.

Массовое использование боевых дронов при правильной тактике их задействования может позволить небольшим и средним странам типа Польши нанести большой урон даже таким крупным государствам, как Россия. Их сила в том, что с их помощью можно вести так называемую "удаленную" войну без прямого соприкосновения с противником.

В этом своем качестве боевые БПЛА становятся достаточно эффективными инструментами сдерживания противной стороны и даже изменения баланса военных сил в выгодную для их обладателей сторону.


Масаси Сато (Masashi Sato)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Албания
Армения
Болгария
Великобритания
Венгрия
Катар
Польша
Россия
Турция
Украина
Чехия
Япония
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
NATO
БПЛА
Евросоюз
Похожие новости
19.04.2021
Defence 24 (Польша): кто заинтересован в ослаблении позиции Польши?
29.01.2020
Эрдоган прибавляет газу
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
15.02.2012
ДОВСЕ умер и не надо его реанимировать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 11:40
  • 1
Sina (Китай): российский «Уран-9» – мощнейший наземный беспилотник
  • 28.05 09:56
  • 2
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 28.05 09:54
  • 58
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 28.05 08:43
  • 1
Как возникли разногласия по поводу нового российского истребителя
  • 28.05 06:52
  • 52
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 28.05 06:18
  • 4
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 28.05 05:52
  • 37
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 28.05 01:44
  • 1
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 27.05 20:23
  • 1
Метрологическая служба «Омсктрансмаша» стала лучшей по области
  • 27.05 20:16
  • 71
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 27.05 19:18
  • 2
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 27.05 18:59
  • 1
Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали
  • 27.05 15:38
  • 2
Так себе владычица
  • 27.05 14:26
  • 8
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 27.05 09:49
  • 2203
Как насчёт юмористического раздела?