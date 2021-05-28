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ЦАМТО

ADSB заключила контракт на строительство четырех патрульных кораблей класса "Фаладж-3" для ВМС ОАЭ

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Рендерное изображение патрульного корабля (малого ракетного корвета) проекта Falaj 3 для ВМС ОАЭ
Рендерное изображение патрульного корабля (малого ракетного корвета) проекта Falaj 3 для ВМС ОАЭ.
Источник изображения: ADSB

ЦАМТО, 27 мая. Компания Abu Dhabi Shipbuilding (ADSB) объявила о заключении с Минобороны и командованием ВМС ОАЭ контракта стоимостью 3,5 млрд. дирхамов (около 952,8 млн. долл.) на строительство четырех патрульных кораблей класса "Фаладж-3" (Falaj-3).

Сроки поставки не раскрываются. Данный контракт является самым крупным заказом, когда-либо полученным ADSB, и поддерживает усилия компании, стремящийся стать ведущей региональной верфью за счет предоставления инновационных и надежных решений.

По заявлению руководителя ADSB Халида Аль Брейки, заказ является подтверждением доверия к ADSB со стороны Министерства обороны и ВМС ОАЭ и предоставит компании платформу для устойчивого роста при сохранении стратегических национальных активов, которые имеют решающее значение для защиты ОАЭ. Все четыре корабля будут построены в Абу-Даби. Компания также будет отвечать за интеграцию боевых систем.

Ранее ADSB построила для ВМС ОАЭ корветы класса "Байнуна", последний из которых был поставлен в 2017 году. Компания обладает возможностями строительства корветов, патрульных кораблей и скоростных патрульных катеров, а также предлагает полный спектр услуг по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации судов.

Как сообщил Reuters представитель ADSB Дэвид Массе, вопрос строительства патрульных кораблей впервые был поднят шесть лет назад. Переговоры об условиях контракта активно велись сторонами в течение последних двух лет.

Как заявлено, "Фаладж-3" будет представлять собой многоцелевой патрульный корабль, предназначенный для выполнения широкого спектра задач. Подробности проекта пока не раскрываются, однако в феврале на выставке NAVDEX-2021, ADSB представила масштабную модель патрульного корабля "Фаладж-3" длиной 60 м и водоизмещением 641 т. Проект имеет сходство с патрульными кораблями класса "Фирлесс", построенными сингапурской ST Marine в середине 1990-ых гг. Корабль планируется оборудовать четырьмя двигателями. Расчетная скорость составляет более 26 узлов. Модель была вооружена 30-мм АУ и ракетами различных типов.

Как сообщал ЦАМТО, два 55-метровых патрульных катера класса "Фаладж-2" (Falaj-2) были построены для ВМС ОАЭ итальянской судостроительной компанией Fincantieri и поставлены в 2013 году. Соглашение включало опцион на строительство двух дополнительных кораблей и передачу технологий национальной судостроительной компании.

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Страны
Италия
ОАЭ
Сингапуp
Компании
ADSB
Fincantieri
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