Бог войны в китайской версии: бомбардировщик-невидимка, способный долетать до американских островов (The Times, Великобритания)

Неужели Китай преодолел еще одну веху в соперничестве с Америкой? Именно такой вопрос возник у военных экспертов после публикации изображений нового бомбардировщика КНР H-20, выполненного по технологии «стелс». Автор статьи в The Times делится всей доступной информацией об этом самолете, а также приводит мнения специалистов.

Появились первые изображения китайского бомбардировщика-невидимки, способного уходить от радаров и наносить удары по территории США.

Пекин пока официально не подтвердил создание бомбардировщика "Сянь Н-20" (Xian H-20), однако журнал государственной оборонной корпорации China North Industries Group опубликовал графическое компьютерное изображение этого самолета на обложке своего июньского номера.

На снимке виден отсек вооружения, два регулируемых хвостовых стабилизатора, РЛС, выполненные по технологии "стелс" воздухозаборники и сопла двигателей с обеих сторон. Схема самолета "летающее крыло" поразительно похожа на американский бомбардировщик В-2 компании Northrop Grumman, который с 1997 года составляет основу американской дальней стратегической авиации с ядерным оружием.

На обложке журнала новый бомбардировщик-невидимка назван "богом войны в небе", однако в сопутствующей статье самолет не упоминается. Там говорится лишь о том, что США в свое время разработали большие стратегические бомбардировщики со сниженной радиолокационной заметностью, оснастив ими свои военно-воздушные силы.

Создание нового китайского бомбардировщика стало бы важной вехой в соперничестве Пекина с Вашингтоном, ведь технологии "стелс" трудны в освоении и дороги в разработке. По имеющейся информации, H-20 со временем придет на смену самолету из 1950-х годов Н-6, который Китай последовательно модернизировал на протяжении десятилетий.

Говорят, что бомбардировщик нового поколения сможет пролетать без дозаправки 8 000 километров, что позволит ему после взлета с материковой части Китая преодолевать вторую тихоокеанскую островную цепь в составе Японии, Гуама и американских Марианских островов.

В отличие от него, у американского бомбардировщика дальность составляет около 7 000 километров.

Стратегия островных цепей, легшая в основу американской внешней политики, первоначально предназначалась для окружения Советского Союза и Китая с моря. Она издавна вызывает у китайцев страх попасть в кольцо американских вооруженных сил.

Подробности о новой машине не сообщаются, но ожидается, что бомбардировщик будет оснащаться ядерными и обычными крылатыми ракетами. Полеты на сверхзвуковой скорости не предполагаются.

Специалист по авиации и военный аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону Джон Греватт (Jon Grevatt), работающий в справочнике Janes, рассказал изданию South China Morning Post: "Если этот самолет поступит в войска, он может очень многое изменить".

По словам Греватта, опубликованные изображения указывают на то, что для конструкторов H-20 малозаметность и дальность полета важнее скорости. "Это значит, что стратегическое преимущество данного самолета состоит в его способности наносить удары в качестве стратегического бомбардировщика. Он будет способен поражать цели, находящиеся на большом удалении, возможно, во второй островной цепи и за ней, - добавил Греватт. - То есть, он сможет угрожать американским силам, средствам и интересам в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны высказал мнение, что китайский бомбардировщик-невидимка даст этой стране "возможность для межконтинентального проецирования силы".

Китайская армия стремится догнать американскую, а правящая партия этой страны считает необходимым иметь вооруженные силы, не уступающие США, чтобы удерживать Вашингтон от попыток ослабить власть и влияние Китая. Пекин стремительно модернизирует свою военную технику. Самолет H-20 стал иллюстрацией планов КНР по модернизации авиационного парка. Китайские расходы на оборону в этом году увеличатся на 6,8% по сравнению с прошлым годом, что в целом соответствует скромным прогнозам государства по темпам экономического роста.

Диди Тан (Didi Tang)