Что выбрать, если хочется купить квартиру в Москве – новостройку или «вторичку»?

Можно сказать, что это вопрос риторический и точного ответа на него нет. Что ж, возможно оно и так, но давайте всё-таки попробуем выбрать. Чтобы это сделать, оценим реальные плюсы, а также минусы новых и старых домов, исходя из нашей российской и московской действительности.

Почему люди выбирают новостройки?

● Стоимость. Цены на квартиры в новостройках практически всегда будут ниже, если мы заключаем сделку на этапе строительства дома. Поэтому, если хочется получить максимум метров за минимальные деньги, наверное, самым лучшим вариантом будет приобрести жильё, которое пока существует только на бумаге.

Главное, выбрать надежного застройщика с хорошей репутацией. Здесь разумно обратиться в агентство недвижимости, которое поможет с выбором.

Начало стройки самое лучшее время, если вы хотите купить квартиру в новостройке максимально дешево

● Планировка и площадь. Увы, но даже элитные советские дома не могут похвастаться обилием и разнообразием планировочных решений. Жилые комплексы, которые были построены уже в 90-е или 2000-е годы, тоже.

Тем более, когда прямо сейчас мы переживаем бум евроформата, где кухня и гостиная совмещены. Да, отечественные строительные компании работают с такой планировкой уже много лет. Но только в последние годы евро-квартиры перестали проигрывать классике в численности, если мы говорим о конкретном жилом комплексе в Москве.

Раньше их было заметно меньше. Кроме того, лишь недавно проектировщики стали активно применять удачное решение с панорамными окнами в кухне-гостиной.

Просторная кухня-гостиная гораздо чаще встречается в новых домах, если вы сторонник евроформата

С площадью похожая картина. Если вам нужна квартира площадью в 90 квадратных метров и больше, то вариантов на «вторичке» будет в разы меньше. А что-то подходящее, наверняка в историческом центре, поэтому стоит необоснованно дорого.

● Комфорт и безопасность. Многие принимают решение купить квартиру в новостройке, потому что там будет грузовой лифт, те самые панорамные окна, двор без машин, система видеонаблюдения и консьерж в подъезде. Молодые мамы точно оценят широкие входные группы на уровне земли, когда не надо тащить коляску по узкому проходу, а потом спускать её со ступенек.

Конечно, некоторые дома из вторичного фонда тоже могут похвастаться всем вышеперечисленным. Просто их гораздо меньше.

Закрытие дворы без машин в ЖК "Сидней Сити"

● Отделка на выбор. Еще один краеугольный момент при выборе квартиры. Новые жилые комплексы хороши тем, что дают новоселам свободу выбора. Застройщики и девелоперы стараются удовлетворить вкусы каждого.

Вы можете купить квартиру с отделкой, совсем без неё, сделать выбор в пользу white box и т.д.

На «вторичке» придётся что-то делать с тем, что осталось после прошлых владельцев. Возможно, сносить всё до основания или жить в интерьере, который совсем не отвечает вашим вкусам.

Зачем же тогда кто-то покупает квартиры «с пробегом»?

● Можно заселиться сразу же. Дом стоит уже несколько лет или десятилетий. Вы точно не попадете в неприятную ситуацию с обманутыми дольщиками, затянутыми сроками сдачи, недоделками строителей и т.д.

У вторичного фонда нет альтернатив, если квартиру нужно прямо здесь и сейчас

Можно сразу же познакомиться с соседями, оценить общее состояние дома и двора. Посмотреть, где ближайшие магазины, детские сады и поликлиники. То есть, получить максимум информации.

● Инфраструктура уже сложилась и работает. Практически все жилые комплексы Москвы и других городов России очень красиво выглядят на «бумаге». Но сколько должно пройти времени, чтобы вместо пыльного пустыря появился город-сад?

И не обманет ли застройщик? Действительно ли появится вся та красота, которая так желанно выглядит на рендерах? Не придётся ли 5-6 лет наблюдать вялотекущее благоустройство?

Решив купить квартиру в новостройке нужно быть готовым к тому, что после сдачи дома стройка не закончится. Строители еще только начнут возводить детские площадки, скверы, парковки и всё остальное.

Возможно, свой детский сад прямо во дворе придётся ждать пару лет.

В уже обжитых домах и районах не нужно ждать, когда проложат дорожки, высадят деревья, установят все детские площадки, поставят парковку и т.д.

● Ремонт только у вас. Ещё один минус нового жилья – повсеместный ремонт в каждой квартире. Поэтому ежедневное жужжание дрелью за стенкой может стать привычной нормой.

Так что же в итоге выбрать?

Наверное, правильнее всего отталкиваться от ваших желаний. Хотите больше тишины и спокойствия? Тогда логичнее выбрать вторичный фонд в спальном районе, где нет постоянных ремонтов за стенкой, меньше молодых семей с детьми, шумных подростков.

Напротив, у вас как раз молодая семья с маленьким ребёнком? Тогда лучше купить квартиру в новостройке одного из жилых комплексов Москвы. С двумя широкими лифтами, комнатой для колясок в подъезде и входом на уровне земли.

Красочные детские площадки, спортивные "коробки" и даже своя школа во дворе ЖК "Хорошевский". Идеально для семейной жизни

В любом случае, перед покупкой лучше обратиться в надёжное агентство недвижимости, где вам смогут предложить больше вариантов, помогут получить скидку и проследят за безопасностью сделки.