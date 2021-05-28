То, что азербайджанские войска не стоят на дороге Ереван-Горис, — во многом заслуга российской стороны. Давид Джамалян (Iravunk, Армения)

В армяно-азербайджанских отношениях опять обострение. Утром 12 мая группа азербайджанских военных под предлогом уточнения границ вошла на территорию Сюникской области Армении. Власти Армении расценивают ситуацию возле Черного озера как кризис. С участием российского миротворческого контингента ведутся переговоры по урегулированию ситуации.

12 мая на юге Армении, в Сюникской области, граничащей с Азербайджаном, около 200 азербайджанских военных пересекли госграницу и продвинулись на 3-3,5 км близ Черного озера (Сев лич).

В Минобороны РА заявили, что азербайджанские военные якобы с целью "корректировки границ" попытались провести некоторые работы на одном из приграничных участков Сюника, но после мер, предпринятых армянскими ВС, прекратили эти работы. С участием российского миротворческого контингента ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Однако обстановка на границе продолжает оставаться напряженной.

О создавшейся ситуации корреспондент "Джейран медиа" побеседовал с военным экспертом, бывшим советником министра обороны Армении Давидом Джамаляном.

"Джейран медиа": Почему провокация со стороны Азербайджана произошла на этом этапе? Это как-то связано с предвыборными процессами в Армении?

Давид Джамалян: В первую очередь надо установить связь между премьер-министром Пашиняном и тем кризисом, в котором мы находимся. Катастрофа, которая постигла страну, имеет четкую причино-следственную связь. Это логически предсказуемый итог того, что эта продажная свора во главе с капитулянтом находится у власти. За три года они уничтожили всю систему безопасности страны, которая выстраивалась долгие годы. Еще три года назад Армения была защищена и даже в самых смелых прогнозах ничего подобного ни у кого и в мыслях быть не могло.

Они вторглись на нашу территорию, пошли на эти шаги, потому что понимают, что с армянской стороны сопротивления не будет. Отнюдь не случайно, что именно сейчас азербайджанская сторона пошла на это. У них есть программа минимум и максимум. Программа минимум подразумевает добиться максимально возможных уступок от Армении, пока у власти находится Пашинян.

И программа максимум - не только добиться территориальных уступок, но и дать шанс капитулянту отменить выборы и на какое-то время остаться у власти.

Последующее развитие событий покажет, какую из этих программ азербайджанская сторона сможет осуществить. Если даже наше горе-власти отменят выборы, от ответственности они не уйдут, но за это время мы многое потеряем.

- В связи с создавшейся ситуацией власти Армении обратились в ОДКБ, на что последовала реакция со стороны ОДКБ, что они с тревогой следят за ситуацией. Этого ли ожидали власти, обращаясь за помощью?

Давид Джамалян: Власти обратились в ОДКБ, намереваясь дискредитировать организацию, а не реально получить существенную помощь. Вопрос в том, на какую статью ссылаются, обращась в ОДКБ: за консультациями или надеются на реальную помощь при агрессии.

Во-первых, надо четко зафиксировать: российская сторона сделала и делает максимум возможного, чтобы большей эскалации на границе не было. ОДКБ как существенная, мощная организация - российскоцентричная. И в каком виде российская сторона-стратегический союзник окажет помощь Армении: по линии ОДКБ или отдельно- не столь важно. Важно то, что российская сторона оперативно отреагировала, и то, что азербайджанские войска не стоят на дороге Ереван-Горис - во многом результат оперативной и четкой реакции российской стороны. Генерал Мурадов фактически ведет переговоры с азербайджанской стороной за нас. Я полагаю, что реакция наших союзников адекватна и большего не стоит ожидать при том, что эта власть и не хочет получить реальную помощь: есть некое скрытое противодействие российскому вмешательству в этот процесс. Но хочу отметить, что сама власть в Армении должна делать все возможное для защиты собственных границ, только после этого рассчитывать на помощь со стороны союзников.

- Сейчас ведутся переговоры о подписании документа о делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном. Как Вы относитесь к этому процессу?

Давид Джамалян: Если Республика Армения ставит подпись под таким документом, тем самым легитимизирует агрессию Азербайджана и результаты агрессии в виде оккупации Арцаха. Если вы уже устанавливаете границы на тех участках, за пределами которых остаются оккупированные территории Республики Арцах, фактически признаете оккупированную часть Арцаха частью Азербайджана, что неприемлемо. Деоккупация территорий Арцаха должна быть на повестке дня тех, кто возьмет бразды правления в свои руки в результате выборов. А этот договор - это результат того, что в Армении во власти находятся люди, в представлении которых развитие страны невозможно без интеграции в азербайджано-турецкий проект. Они искренне полагают, что открытие границ - высшая цель, ради которой можно от многого отказаться. В данной ситуации они отказываются от права армянского народа на деоккупацию части своей родины. Почему-то на первый план выдвигается лигитимизация границ Советского Союза, а там были анклавы. Уму непостижимо, что дорога, которая ведет из Еревана в Горис, должна пройти через бывшее село Кярки, ныне - Тигранашен. И власть готова на такие уступки, это следует из выступления премьера. После подобной демаркации мы теряем территории и становимся уязвимыми. А сам факт демаркации и делимитации границы сейчас - это не что иное как признать итоги агрессии Азербайджана и фактически отказаться от идеи деоккупации территории Арцаха. Этого надо было ожидать от этой продажной власти.

- Насколько целесообразно проводить внеочередные выборы, находясь в подобном положении?

Давид Джамалян: Я считаю, что надо было мобилизовать все силы и сместить эту власть после подписания позорной капитуляции, сформировать временное правительство, более-менее нормализовать ситуацию в стране и только после этого назначить выборы в здоровой в морально-психологическом плане ситуации. Но события развивались по другому пути. И если выборы неминуемы, то опять же нужно максимально мобилизовать силы, чтобы сместить капитулянта. То, что такой личности, как Пашинян, удалось добиться власти в Армении и более того- удержать власть после позорной капитуляции, говорит о том, что в Армении нездоровая морально-психологическая обстановка. Конечно, есть большой риск проводить выборы в подобной атмосфере, тем более понятно, что он и его окружение пойдут буквально на все, чтобы обеспечить себе большинство в парламенте. Но патриотические силы также крепнут, и это обнадеживает.

- Ильхам Алиев периодически выступает с агрессивными заявлениями в адрес Армении. Они продолжат идти по пути провокаций?

Давид Джамалян: Еще три года назад им и не снилось то, что они сейчас имеют. После неудачных боев апреля 2016 года, фактически военный путь решить эту проблему в угоду себе для них был невозможен. Они решили эту проблему асимметричным путем. Привели к власти безродных космополитов. О скрытой связи Алиева и Пашиняна не говорит только ленивый. Они сейчас находятся в эйфории.

Единственное, чего им сейчас пока не достает, - это Зангезурский коридор, и Алиев спешит, потому что если чего-то может добиться, то только при Пашиняне. Он очень близок к тому, чтобы турецкая мечта через Зангезур связаться с Азербайджаном осуществилась.

Единственная возможность противодействовать этому катастрофическому сценарию - это смена власти.

Заруи Бабуханян