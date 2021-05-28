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Интерфакс-АВН

США не используют по отношению к России термин "враг" - Пентагон

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: REUTERS/Alexander Drago

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что в США Россию не называют "врагом".

В ответ на просьбу корреспондента прокомментировать тот факт, что "Сербия, член программы НАТО "Партнерство ради мира", созданной, по сути, для борьбы с Россией, провела военные учения с врагом", Кирби заявил: "Никто не называл Россию "врагом", это вы ее так назвали. Это не тот термин, который мы используем для России".

Он отметил: "Я бы предложил этим двум суверенным странам самим говорить о своих учениях и двусторонних отношениях; это действительно их дело".

Пресс-секретарь Пентагона сказал, что Вашингтон "ценит Сербию как члена программы "Партнерство ради мира", а за возможными комментариями по поводу учений рекомендовал обращаться в НАТО.

Тем не менее, считает Кирби, "эти две страны (Россия и Сербия - ИФ) должны информировать о своих двусторонних отношениях, касающихся любых учений, которые они собираются провести".

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Страны
Россия
Сербия
США
Проекты
NATO
Военные учения
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