Sina (Китай): российский «Уран-9» – мощнейший наземный беспилотник

Среди образцов вооружения и техники, показанных на Красной площади 9 мая, большое внимание привлекла беспилотная боевая машина «Уран-9». С точки зрения огневой мощи она занимает первое место в мире, отмечает пользователь «Сины». Но и недостатки у нее тоже имеются.

9 мая в России прошел ежегодный парад Победы. Среди образцов вооружения и техники, продемонстрированных в этом году, наиболее примечательным является беспилотная боевая машина "Уран-9". Хотя данный боевой робот уже не впервые выходит в свет, но по-прежнему привлекает к себе широкое внимание и отражает будущее направление развития российской армии.

Беспилотники являются будущим направлением развития вооруженных сил. На сегодняшний день Соединенным Штатам, Китаю, Великобритании, Франции и другим странам удалось разработать и принять на вооружение беспилотные боевые машины, которые также называют "боевыми роботами". Данный вид военной техники может частично заменить солдат на первой линии боя, а также использоваться в наступлении в сочетании с пехотой, что позволяет значительно снизить людские потери. Еще с советских времен наблюдается отставание России от западных стран в технологии электронной автоматизации, и в особенности в сфере исследований и разработок боевых роботов. Однако появление "Урана-9" может в определенной степени помочь России преодолеть технологический разрыв.

Беспилотная боевая машина "Уран-9" выглядит как боевая машина пехоты, но очевидно уступает в размерах: длина составляет 4,5 метра, а ширина - два метра. Общая боевая масса "Урана-9" составляет около десяти тонн. Машина оснащена 30-миллиметровой автоматической пушкой калибра 2А72 и спаренным с ней 7,62-миллиметровым пулеметом. С обеих сторон башни установлены четыре противотанковые ракеты 9М120 "Атака", а в задней части башни - шесть реактивных огнеметов "Шмель" (РПГ). Противотанковую ракету 9М120 также можно заменить зенитной ракетой SA-18 "Игла" (в НАТО ее прозвали "Рябчик"), что даст определенный потенциал противовоздушной обороны.

В целом "Уран-9" наследует стиль российского вооружения. С точки зрения огневой мощи машина действительно занимает первое место в мире. На Западе пока нет беспилотной боевой машины, которая могла бы сравниться с "Ураном-9" по огневой мощи. И самое главное, боевой робот уже принимал участие в реальных боевых действиях! После громкого вмешательства России в сирийскую гражданскую войну поле боя данной страны стало полигоном для испытания различных новых видов военной техники. Согласно общедоступной информации, на сирийском поле боя российская армия испытала крылатые ракеты "Калибр", включая ракеты воздушного и корабельного базирования, а также танки Т-90М и даже передовые истребители Су-57 и основные боевые танки Т-14 "Армата".

Подробности участия беспилотной боевой машины "Уран-9" в войне в Сирии неизвестны, но, судя по текущим сообщениям, у машины существует множество проблем, наиболее существенной из которых является экранирование сигналов дистанционного управления машиной остатками разрушенных сооружений в уличном бою, что приводит к потере связи машины со станцией управления. По некоторым данным, "Уран-9" теряет связь даже на расстоянии менее 300 метров от станции управления. Однако эти данные не были официально признаны.

В будущих наземных войнах, равно как и в воздухе, скорее всего, будут задействованы беспилотники. Поэтому такие виды вооружения, как наземные беспилотные боевые машины и боевые роботы, естественно, будут стремительно развиваться. Очевидно, что разработка данных видов вооружений и техники становится приоритетным направлением развития. Возможно, скоро мы увидим "Уран-9" на поле боя локальных войн.