К Гавайям подошел разведывательный корабль ВМФ России - ВМС США

Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Последние несколько дней к западу от Гавайских островов находится разведывательный корабль ВМФ России, сообщил представитель ВМС США информационной службе Военно-морского института Соединенных Штатов.

"Тихоокеанскому флоту известно о российском корабле, действующем в международных водах вблизи Гавайев, и он будет продолжать отслеживать его все время, пока он находится здесь", - заявил официальный представитель Тихоокеанского флота США капитан Джон Гей.

"С помощью патрульных самолетов, надводных кораблей мы можем внимательно следить за всеми судами в Индо-Тихоокеанском районе операций", - отметил он.

По словам американских военных, российский корабль действует в рамках международного права и не представляет опасности для судоходства. Но при этом указывается, что он не транслирует сигнал автоматической системы опознавания (AIS).

Институт указал, что Тихоокеанский флот США не предоставил деталей о российском корабле, но, по имеющимся данным, речь идет о разведывательном корабле Тихоокеанского флота России "Карелия", который предназначен для радиотехнической разведки, радиоперехвата и расшифровки сообщений противника.