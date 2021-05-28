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Интерфакс-АВН

К Гавайям подошел разведывательный корабль ВМФ России - ВМС США

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Корабль Тихоокеанского флота России "Карелия"
Корабль Тихоокеанского флота России "Карелия".
Источник изображения: www.mk.ru

Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Последние несколько дней к западу от Гавайских островов находится разведывательный корабль ВМФ России, сообщил представитель ВМС США информационной службе Военно-морского института Соединенных Штатов.

"Тихоокеанскому флоту известно о российском корабле, действующем в международных водах вблизи Гавайев, и он будет продолжать отслеживать его все время, пока он находится здесь", - заявил официальный представитель Тихоокеанского флота США капитан Джон Гей.

"С помощью патрульных самолетов, надводных кораблей мы можем внимательно следить за всеми судами в Индо-Тихоокеанском районе операций", - отметил он.

По словам американских военных, российский корабль действует в рамках международного права и не представляет опасности для судоходства. Но при этом указывается, что он не транслирует сигнал автоматической системы опознавания (AIS).

Институт указал, что Тихоокеанский флот США не предоставил деталей о российском корабле, но, по имеющимся данным, речь идет о разведывательном корабле Тихоокеанского флота России "Карелия", который предназначен для радиотехнической разведки, радиоперехвата и расшифровки сообщений противника.

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