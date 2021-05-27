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АО "ОДК"

АО «ОДК» - ОДК впервые в истории РФ спроектировал вертолетный двигатель полностью в 3D

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ВК-1600В
ВК-1600В.
Источник изображения: www.uecrus.com

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха впервые в российской истории спроектировала вертолетный двигатель ВК-1600В только с использованием 3D-моделирования. Вся конструкторская документация создаваемого на «ОДК-Климов» демонстратора силовой установки выпущена в электронном виде.

Использование 3D-проектирования имеет ряд существенных преимуществ: это удобство чтения, использование моделей с аннотациями в качестве конструкторской документации и полный учет всех смежных узлов.

«ВК-1600В — первый в российской истории двигатель, который спроектировали вообще без чертежей на бумаге. Вся работа ведется в электронном виде, что позволяет всегда иметь перед глазами необходимую контекстную информацию. Работа с 3D-моделями позволяет проектировать двигатель непосредственно „внутри“ вертолета, контролировать стыковки объектов как в самой силовой установке, так и в мотогондоле», — сказал и.о. заместителя директора программы — и.о. заместителя главного конструктора ВК-1600 АО «ОДК-Климов» Антон Колосов.

При создании демонстратора ВК-1600В до 70% литья будет заменено на детали, созданные с помощью 3D-печати. С использованием аддитивных технологий будут изготовлены элементы, в том числе, «горячей» части силовой установки.

Ранее сообщалось, что презентовать двигатель-демонстратор ВК-1600В планируется в третьем квартале текущего года. Собранный демонстратор отправится на первые испытания, где должны подтвердиться его основные характеристики, заявленные в техническом задании. Сертификат типа планируется получить в 2023 году, а в 2024 году запустить серийное производство.

Новый двигатель предназначен для установки на вертолеты Ка-62, многоцелевые и специальные вертолеты взлетной массой 5-8 тонн. Мощность ВК-1600В на взлетном режиме составляет 1400 л.с. Совместно с двигателем будет работа

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Страны
Россия
Продукция
Ка-60
Ка-62
Компании
ОДК УК
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