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Интерфакс-АВН

Глава ФСВТС РФ будет назначаться по представлению министра обороны, а не премьер-министра - указ

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Эмблема Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Ранее в проекте документа предлагалось учитывать мнение Совета Федерации

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России и его заместители будут назначаться президентом по представлению министра обороны, а не премьер-министра.

Соответствующий указ президента РФ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас глава ФСВТС и его заместители назначаются и освобождаются от должности президентом по представлению председателя правительства РФ.

В феврале на портале проектов нормативных правовых актов были опубликованы предлагаемые изменения в процедуру назначения руководства ФСВТС. В проекте говорилось, что главу службы будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации, а его заместителей - по представлению директора ФСВТС.

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Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
ИТ
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