Войти
Интерфакс-АВН

Внезапная проверка боеготовности ракетных войск завершена в Белоруссии - Минобороны

645
0
0
Боевые машины 9А331К на колесном шасси МЗКТ-6922
Боевые машины 9А331К на колесном шасси МЗКТ-6922 зенитного ракетного комплекса 9К332МК "Тор-М2К" новосформированного 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Белоруссии. Барановичи (Белоруссия), 01.12.2017.
Источник изображения: Александр Гончаров "Ваяр" / Денис Малышиц / Белорусская военная газета "Во славу Родины"

Минск. 26 мая. ИНТЕРФАКС - В Вооруженных Силах Белоруссии завершена внезапная проверка боевой готовности ракетных войск, сообщили в Минобороны республики в среду.

"В ходе итоговых комплексных, контрольных занятий воинские части и подразделения успешно выполнили учебно-боевые задачи по несению боевого дежурства по назначенным объектам и нанесению ракетных ударов. Результаты занятий обобщаются. Впереди у ракетчиков возвращение в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении в telegram-аккаунте военного ведомства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Похожие новости
06.08.2020
«Армия-2020»: российские военные готовятся показать свое лучшее оружие (The National Interest, США)
04.08.2020
США перебросили в Литву девять боевых вертолётов
27.07.2020
Белорусский след в армяно-азербайджанском противостоянии
30.03.2015
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил ОАО «Пеленг»
16.03.2015
Поставлены первые серийные автомобили МЗКТ-500200
24.02.2015
РФ и США согласовали число пусков МБР в 2015 году, по которым будет обмен информацией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 19:03
  • 2
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 27.05 18:59
  • 1
Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали
  • 27.05 18:54
  • 1
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 27.05 15:38
  • 2
Так себе владычица
  • 27.05 14:42
  • 34
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 27.05 14:39
  • 69
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 27.05 14:26
  • 8
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 27.05 13:03
  • 46
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 27.05 12:39
  • 53
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 27.05 09:49
  • 2203
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 19:55
  • 33
Что ждет Россию в космосе
  • 26.05 18:56
  • 15
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.05 17:47
  • 1
The National Interest (США): Россия утверждает, что видит американские истребители-невидимки F-22 и F-35
  • 26.05 17:42
  • 1
Путин заявил об успешном завершении испытаний ЗРК С-500
  • 26.05 17:38
  • 1
"Надо было думать раньше": в США нашли, чем ответить России