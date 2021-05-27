Внезапная проверка боеготовности ракетных войск завершена в Белоруссии - Минобороны

Боевые машины 9А331К на колесном шасси МЗКТ-6922 зенитного ракетного комплекса 9К332МК "Тор-М2К" новосформированного 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Белоруссии. Барановичи (Белоруссия), 01.12.2017.

Минск. 26 мая. ИНТЕРФАКС - В Вооруженных Силах Белоруссии завершена внезапная проверка боевой готовности ракетных войск, сообщили в Минобороны республики в среду.

"В ходе итоговых комплексных, контрольных занятий воинские части и подразделения успешно выполнили учебно-боевые задачи по несению боевого дежурства по назначенным объектам и нанесению ракетных ударов. Результаты занятий обобщаются. Впереди у ракетчиков возвращение в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении в telegram-аккаунте военного ведомства.