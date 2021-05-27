"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю

Космический корабль «Буран» на Байконуре разрисовали граффити
Недостроенный космический корабль «Буран», оставленный в одном из ангаров Байконура, был разрисован художниками-граффитчиками. На корпусе челнока оставили надписи, посвященные Юрию Гагарину. В Роскосмосе заявили, что будут решать вопрос с передачей «Бурана» в музей космонавтики. А «Газета.Ru» выяснила у юриста, что может грозить авторам этого художественного акта вандализма.
Художники пробрались в ангар и оставили на «Буране» граффити - надписи голубого цвета: «ДОБРО» , «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».
Граффитчики сообщили изданию «Подъем», что им пришлось пройти 80 км по степи, чтобы совершить задуманное.
На обратном пути закончилась вода и 25 км мы прошли без нее. Приходилось даже свою мочу пить, если честно, просто чтобы выжить», - сказали они журналистам, и до конца непонятно, иронизировали художники или были серьезны.
По словам граффитчиков, они хотели привлечь внимание к заброшенному историческому наследию. Вандализм - это не граффити, а то, что происходит с гниющими в ангарах космическими кораблями, считают они.
Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что по казахстанским законам художники могут получить реальное наказание за вандализм.
«Байконур находится на территории Казахстана и там свои законы, хотя космодром и находится в аренде у России. Что касается законодательства Казахстана, то
"Нужно учитывать и соизмерять размер причиненного вреда и, следовательно, изучать конкретные действия и обстановку, где это было совершено. Как видно на фотографии, данный объект не особо похож на охраняемый", - заявил юрист.
Роскосмос откликнулся
После того, как космический корабль "Буран" был разрисован вандалами. Роскосмос заявил о необходимости сохранения недостроенного аппарата и передачи его в один из музеев космонавтики. Об этом госкорпорация сообщает на своем сайте.
«В связи с очередным проникновением неустановленных лиц на неиспользуемый с начала 90-х годов объект космодрома Байконур, российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме Байконур на ближайшее заседание Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру», - говорится в сообщении.
Роскосмос напомнил, что в ангарах вокруг космодрома находятся макеты советского орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы «Энергия - Буран» и один из челноков «Буран».
Сложная судьба корабля
С 1990 года, все работы по программе «Энергия-Буран» были приостановлены, а через три года программу закрыли. В 2002 году единственный «Буран» (изделие 1.01), летавший в космос был уничтожен: крыша монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором корабль стоял, обрушилась.
Другой «Буран» в 2020 году пытался выкупить глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Кораблем сейчас владеет частное казахстанское лицо, но владельца найти не получилось. Чиновник отметил, что схожая с «Бураном» ситуация складывается также с ракетой «Энергия-М», которая выводила челнок на орбиту.
Скорее всего, художники разрисовали изделие 1.02 - второй летный экземпляр орбитального корабля "Буран", созданного в рамках советской космической программы. К 1992 году он был практически готов к полету - на 95-97%. Назвать его планировали «Буря» или «Птичка». Полет не был проведен из-за недостатка финансирования и закрытия программы многоразовой транспортно-космической системы (МТКС).
В 2015 году российский блогер Ralph Mirebs смог посетить монтажно-заправочный комплекс, где находится корабль. Он сделал первые за 25 лет фотоснимки «Птички» - челнок находится в очень хорошем состоянии внутри и снаружи, если не считать толстого слоя пыли и птичьего помета. Осыпалась также теплозащитная плитка и были разбиты смотровые стекла.
По некоторым неофициальным данным в 1988 году пуск «Бурана» был перенесен из-за того, что один из охранявших ангар солдат-срочников вырезал штык-ножом надпись «ДМБ-88» на носовой части корабля.
Иван Жуковский