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Газета.ru

"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю

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Недостроенный космический корабль «Буран»
Недостроенный космический корабль «Буран», оставленный в одном из ангаров Байконура.
Источник изображения: oldschool_boy80/Instgram

Космический корабль «Буран» на Байконуре разрисовали граффити

Недостроенный космический корабль «Буран», оставленный в одном из ангаров Байконура, был разрисован художниками-граффитчиками. На корпусе челнока оставили надписи, посвященные Юрию Гагарину. В Роскосмосе заявили, что будут решать вопрос с передачей «Бурана» в музей космонавтики. А «Газета.Ru» выяснила у юриста, что может грозить авторам этого художественного акта вандализма.

Художники пробрались в ангар и оставили на «Буране» граффити - надписи голубого цвета: «ДОБРО» , «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».

Граффитчики сообщили изданию «Подъем», что им пришлось пройти 80 км по степи, чтобы совершить задуманное.

«Было очень трудно, там очень много охраны, прожекторы, нас постоянно преследовала полиция, мы постоянно прятались.

На обратном пути закончилась вода и 25 км мы прошли без нее. Приходилось даже свою мочу пить, если честно, просто чтобы выжить», - сказали они журналистам, и до конца непонятно, иронизировали художники или были серьезны.

По словам граффитчиков, они хотели привлечь внимание к заброшенному историческому наследию. Вандализм - это не граффити, а то, что происходит с гниющими в ангарах космическими кораблями, считают они.

Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что по казахстанским законам художники могут получить реальное наказание за вандализм.

«Байконур находится на территории Казахстана и там свои законы, хотя космодром и находится в аренде у России. Что касается законодательства Казахстана, то

вандализм, то есть осквернение зданий, иных сооружений, памятников истории и культуры, по статье 294 УК РК наказывается штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

"Нужно учитывать и соизмерять размер причиненного вреда и, следовательно, изучать конкретные действия и обстановку, где это было совершено. Как видно на фотографии, данный объект не особо похож на охраняемый", - заявил юрист.

Роскосмос откликнулся

После того, как космический корабль "Буран" был разрисован вандалами. Роскосмос заявил о необходимости сохранения недостроенного аппарата и передачи его в один из музеев космонавтики. Об этом госкорпорация сообщает на своем сайте.

«В связи с очередным проникновением неустановленных лиц на неиспользуемый с начала 90-х годов объект космодрома Байконур, российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме Байконур на ближайшее заседание Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру», - говорится в сообщении.

Роскосмос напомнил, что в ангарах вокруг космодрома находятся макеты советского орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы «Энергия - Буран» и один из челноков «Буран».

Сложная судьба корабля

С 1990 года, все работы по программе «Энергия-Буран» были приостановлены, а через три года программу закрыли. В 2002 году единственный «Буран» (изделие 1.01), летавший в космос был уничтожен: крыша монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором корабль стоял, обрушилась.

Другой «Буран» в 2020 году пытался выкупить глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Кораблем сейчас владеет частное казахстанское лицо, но владельца найти не получилось. Чиновник отметил, что схожая с «Бураном» ситуация складывается также с ракетой «Энергия-М», которая выводила челнок на орбиту.

Скорее всего, художники разрисовали изделие 1.02 - второй летный экземпляр орбитального корабля "Буран", созданного в рамках советской космической программы. К 1992 году он был практически готов к полету - на 95-97%. Назвать его планировали «Буря» или «Птичка». Полет не был проведен из-за недостатка финансирования и закрытия программы многоразовой транспортно-космической системы (МТКС).

В 2015 году российский блогер Ralph Mirebs смог посетить монтажно-заправочный комплекс, где находится корабль. Он сделал первые за 25 лет фотоснимки «Птички» - челнок находится в очень хорошем состоянии внутри и снаружи, если не считать толстого слоя пыли и птичьего помета. Осыпалась также теплозащитная плитка и были разбиты смотровые стекла.

По некоторым неофициальным данным в 1988 году пуск «Бурана» был перенесен из-за того, что один из охранявших ангар солдат-срочников вырезал штык-ножом надпись «ДМБ-88» на носовой части корабля.


Иван Жуковский

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Буран ОК
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
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8 комментариев
№1
27.05.2021 09:11
Роскосмонавтике нужно Буран изучать,как инопланетный трофей,но они даже этого не могут-поэтому в музей!
p/s. Я не с Украины.
+7
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№2
27.05.2021 09:14
Надо не о Буране вспоминать а начинать планировать ответ Масковому Старшипу.
0
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№3
27.05.2021 09:37
Вершина технологий, и в тоже время лебединая песня советской космонавтики.((
ps: Я с Украины:-))
+5
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№4
27.05.2021 09:51
Да, это не про галоши и гребли на галерах лепетать. Это, не то, что бы создавать, как было в СССР, им этого ни когда не повторить.
0
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№5
27.05.2021 09:56
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №4
Это, не то, что бы создавать, как было в СССР, им этого ни когда не повторить.

А зачем повторять то что уже никому не нужно? Штаты тоже отказальись от челноков. Пора разрабатывать новые концепции , типа Старшипа.
0
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№6
27.05.2021 11:44
Цитата, Tornado сообщ. №5
А зачем повторять то что уже никому не нужно?
Ну я бы так не сказал. Кислородно-водородный РД-0120 центрального блока Энергии, при создании нового сверхтяжа применить было бы неплохо.
Цитата, Tornado сообщ. №5
Пора разрабатывать новые концепции , типа Старшипа.
  Вы про подскоки этой "силосной башни" ?:-)))  Рановато. Сначала хотя бы повторить типа Falcon 9 (Союз-7)
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№7
27.05.2021 12:59
Цитата, Tornado сообщ. №5
А зачем повторять то что уже никому не нужно? Штаты тоже отказальись от челноков.
Какое преклонение штатам... Наш Буран был на поколение выше, чем Шаттл. Я участвовал в разработке как раз этих пластин, на которых молодые идиоты последовали примеру Запада и нанесли краску. Мы тоже следовали примеру Запада, но по другому - разрабатывая Буран.
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№8
27.05.2021 14:26
Цитата, Huniadi Ianos сообщ. №6
Вы про подскоки этой "силосной башни" ?:-)))

Силосная башня уже подскочила на 10 км , совершила маневр и благополучно приземлилась.  И скоро собирается совершить орбитальный полет на Гавайи.

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