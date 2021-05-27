Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" провел совместное учение с береговыми комплексами "Бал" и "Утес"

ЦАМТО, 26 мая. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" успешно выполнил ракетные стрельбы зенитным ракетным комплексом "Штиль" в ходе проведения совместного учения с противокорабельными береговыми ракетными комплексами "Утес" и "Бал".

Учение проведено в акватории Черного моря в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Боевые стрельбы проведены в несколько этапов, в ходе которых было выполнено более 10 ракетных пусков с борта корабля и береговых комплексов.

По замыслу учения, боевым расчетам береговых ракетных комплексов была поставлена задача осуществить поиск надводного корабля и, после обнаружения, выполнить по морской цели ракетные стрельбы несколькими ракетами "Прогресс" и "Уран".

В свою очередь, экипаж фрегата обнаружил воздушные цели, взял на сопровождение и успешно их поразил на безопасной для корабля дистанции и высоте, применив зенитный ракетный комплекс "Штиль".

Результаты выполнения ракетных стрельб, траектория полета ракет противокорабельных комплексов "Утес" и "Бал" и их поражение корабельным зенитным ракетным комплексом были зафиксированы беспилотными летательными аппаратами морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория, в которых проводились ракетные стрельбы, были закрыты для судоходства. Задачи по закрытию района выполняли порядка 30 боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).