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ЦАМТО

Компания "Сухой" начала работы по созданию однодвигательного истребителя 5-го поколения – источник "РИА Новости"

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АЛ-31ФН
Российский турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой (ТРДДФ) АЛ-31ФН Источник: http://www.airwar.ru/.

ЦАМТО, 26 мая. Компания "Сухой" в инициативном порядке начала работы по созданию тактического однодвигательного истребителя 5-го поколения, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

На сегодняшний день все истребители производства РФ, включая самый современный Су-57, оснащены двумя двигателями.

"В ОКБ Сухого в инициативном порядке ведутся научно-исследовательские работы по созданию легкого многоцелевого однодвигательного истребителя 5-го поколения. При создании самолета планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейший двигатель "изделие 30", радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения", – рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что новый самолет должен иметь нормальную взлетную массу не более 18 тонн, показатель тяговооруженности (соотношение массы и тяги двигателя) не менее 1, сниженную радиолокационную заметность, максимальную скорость полета более 2М, режимы сверхманевренности и укороченный взлет за счет отклоняемого вектора тяги двигателя.

Собеседник "РИА Новости" добавил, что "компоновочно истребитель будет иметь один подфюзеляжный многорежимный воздухозаборник, как это реализовано на многих современных однодвигательных самолетах".

Он уточнил, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на истребителях двигатель АЛ-31ФН серий 3 и 4.

Как отмечает агентство, в настоящее время в мире широко применяются однодвигательные истребители. Самые известные и наиболее востребованные из них на мировом оружейном рынке – американские истребители F-16 и F-35, шведский JAS-39 Gripen и китайский J-10. Наличие только одного двигателя существенно снижает стоимость и трудоемкость производства самолета, а также упрощает и удешевляет его эксплуатацию и обслуживание. В то же время, один двигатель снижает надежность и боевую живучесть летательного аппарата, ограничивает максимальную боевую нагрузку истребителей, что сужает их боевой потенциал.

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