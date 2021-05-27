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Интерфакс-АВН

США стремятся к диалогу с Китаем по линии оборонных ведомств - Пентагон

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Флаги США и Китая
Флаги США и Китая.
Источник изображения: © REUTERS / Aly Song

Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Вашингтон заинтересован в диалоге между министерствами обороны США и Китая, завил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы, конечно, хотим наладить диалог с нашими коллегами в Пекине, и мы все еще работаем над тем, как именно это будет выглядеть и как это будет происходить", - сказал он на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать отказ китайской стороны от телефонной беседы с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Ранее о том, что в Пекине отказались от переговоров, сообщила газета The Financial Times. В сообщении со ссылкой на чиновников Минобороны США говорилось, что Пентагон предпринял три безуспешные попытки связаться с зампреда Центрального военного совета (ЦВС) КНР Сюй Циляном.

Китайская англоязычная газета The Global Times, комментируя эту информацию, отметила ранее, ссылаясь на источник, что просьба Остина о переговорах с зампредом ЦВС "является непрофессиональным и недружественным актом пренебрежения дипломатическим протоколом и международной общепринятой практикой".

По протоколу, Остину следовало бы связаться с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ, а не с Сю Циляном, который занимает должность выше министра.

Газета напомнила также, что после назначения Остина министром обороны США Китай направил ему поздравительную телеграмму, оставшуюся без ответа.

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Страны
Великобритания
Китай
США
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