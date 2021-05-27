США надеются, что базирование в Сирии бомбардировщиков РФ не приведет к дестабилизации в стране - Пентагон

Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби выразил надежду, что все государства, вовлеченные в сирийскую проблему, будут избегать действий, которые могут привести к дестабилизации ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР).

"Настоятельно призываем все заинтересованные стороны действовать в Сирии таким образом, чтобы не способствовать нестабильности, отсутствию безопасности, а, наоборот, вносить вклад в мирный политический исход (конфликта - ИФ)", - сказал Кирби на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать прибытие в Сирию российских бомбардировщиков Ту-22м3, способных нести противокорабельное вооружение.

В то же время Кирби отметил: "Мне не хочется подтверждать сообщения прессы о вооруженных силах другой страны". Это, по его словам, "ставит его в невыгодное положение".

Пресс-серетарь добавил: "Наше внимание в Сирии сосредоточено исключительно на миссии по борьбе с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ). И это не изменится. (...) Мы хотели бы, чтобы все партнеры, все организации, все государства (...) были вовлечены таким образом, чтобы это привело к мирному исходу и политическому урегулированию в этой гражданской войне".

Во вторник министерство обороны РФ сообщило, что на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии осуществлен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22м3.

"Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря", - говорится в сообщении Минобороны.