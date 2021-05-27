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Интерфакс-АВН

США не видят изменений ситуации в Сирии, которые позволили бы им отказаться от военного присутствия там - Пентагон

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Конвой войск США в Сирии
Конвой войск США в Сирии.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Matthew Crane/U.S. Army

Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - США пока не считают возможным вывод своих военных из Сирии, поскольку они продолжают выполнять главную миссию - борьбу с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая структура), заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Очевидно, было бы оптимально, если бы нам не нужно было никого там держать, если бы там не было ИГИЛ и поэтому не было бы угрозы. Но это не тот случай, о котором мы с вами говорим сегодня. Таким образом, они (американские военные - ИФ) по-прежнему посвящены выполнению этой миссии... Но на сегодняшний день никаких изменений нет", - заявил он на брифинге.

По словам Кирби, американские военные "не занимаются другими вопросами, более широкими вопросами внутри Сирии, связанными с гражданской войной". Они находятся там, чтобы бороться с ИГИЛ, "и, в конечном счете, от главнокомандующего зависит, как долго они там пробудут".

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Страны
Россия
Сирия
США
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