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Интерфакс-АВН

Модуль "Наука" успешно завершил заводские испытания - "Роскосмос"

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука".
Многоцелевой лабораторный усовершенствованный модуль "Наука".
Источник изображения: https://habr.com/

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Новый модуль "Наука" для МКС успешно завершил заводские испытания, сообщили в "Роскосмосе".

"Совет главных конструкторов объявил об успешном завершении этапа заводских комплексных испытаний модуля "Наука" и выдал положительное заключение на проведение штатной подготовки изделия к пуску", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программу штатной подготовки на техническом комплексе продолжат специалисты РКК "Энергия" и космического центра "Южный".

"Им предстоит установка панелей солнечных батарей и размещение доставляемых грузов, балансировка и контрольное взвешивание модуля, наддув гермоотсеков и контроль среды обитания экипажа, а также сборка космической головной части, заправка баков модуля компонентами топлива и общая сборка ракеты космического назначения", - сообщили в госкорпорации.

Запуск модуля "Наука" запланирован на июль 2021 года. До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
МКС
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2 комментария
№1
26.05.2021 11:38
Дело движется - в том числе и у прокурора:)
"Установлено, как похитили и отмыли более миллиарда рублей, выделенных на модуль, еще не запущенный к МКС."
Деньги «Роскосмоса» улетели в Гонконг

   "В ГСУ СКР, опираясь на мнение экспертов, пришли к выводу, что они приобрели у завода-изготовителя детали и агрегаты всего на 278 млн руб. При этом более 1 млрд руб. было похищено и отмыто за границей."

   В конце прошлой недели фигурантам расследования было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Большинству инкриминировали мошенничество в особо крупном размере, а некоторым — еще и ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления) УК.
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