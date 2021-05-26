Процессор Morpheus невозможно взломать – он меняет свою архитектуру десятки раз в секунду

Процессор Morpheus

В 2017 году оборонное агентство DARPA спонсировало Мичиганский университет на $3,6 млн в рамках работы над проектом компьютерного процессора «Morpheus». Спустя три года он был готов и начались масштабные испытания с привлечением аккредитованных хакеров и специалистов по информационной безопасности. Из 525 участников никто не сумел взломать чип, потому что он менял свою архитектуру каждую 0,1 секунды.

Невозможно создать программное обеспечение без уязвимостей, вопрос лишь в том, сколько времени и труда потратят злоумышленники на их поиск и взлом. Во многом это зависит от архитектуры и протоколов работы аппаратной части, процессора, знание которых облегчает подготовку атаки. Идея проекта «Morpheus» в том, чтобы создать платформу, которая меняет свою структуру быстрее, чем хакер успевает в ней разобраться. Концепция оказалась полностью работоспособной, никто из опытных специалистов не сумел найти подход к такой форме защиты. Обратной стороной стало замедление работы процессора на 10 % в сравнении с аналогами, но в DARPA полагают, что это приемлемая цена за надежность и защищенность. Дальнейшим развитием проекта станет адаптация его технологий для облачных хранилищ.