Путин: пандемия не помешала армии и флоту полностью выполнить в 2020 году все плановые мероприятия

Сочи. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Все плановые мероприятия в российской армии и на флоте в прошлом году, несмотря на пандемию, были выполнены в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Особенно отмечу, что в прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме. Поставленные задачи решались своевременно, четко, на высоком уровне, поддерживалась боеготовность частей и подразделений", - сказал Путин во вторник на первом из традиционной серии совещаний с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Это, по словам президента, подтвердили проверки, проведенные во всех военных округах и на Северном флоте.

"Качественно вырос уровень подготовки командного состава. Все командующие общевойсковыми объединениями и объединениями ВВС и ПВО, более 85% командиров соединений и полков получили боевой опыт в Сирийской Арабской Республике и сейчас опираются на него в ходе маневров, командно-штабных учений и тренировок при подготовке личного состава частей и подразделений", - сказал президент РФ.