Пистолетное перевооружение: спецназу — «Удав», гвардейцам — «Лебедев»

Российских силовиков вооружают новыми пистолетами. Вчера, 24 мая, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификация МПЛ-1 приняты на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (ФСВНГ).

«Опытные образцы 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева [МПЛ] и 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева для выполнения специальных задач [МПЛ-1], разработанные в рамках ОКР «Рысь» по тактико-техническому заданию ФСВНГ, приняты на вооружение заказчиком и переданы на апробацию в подразделения Росгвардии», — рассказал генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Пистолет Лебедева Источник изображения: tass.ru

Также вчера стало известно, что Минобороны РФ начало закупки пистолетов «Удав» для спецназа и разведподразделений. По данным газеты «Известия», контракт включает в себя «несколько десятков тысяч штук новейших «стволов», на которые планируется потратить 384 млн рублей».

Характеристики пистолета «Удав» Источник изображения: iz.ru

Кроме бойцов спецназа и разведподразделений, новинку получат и обычные военнослужащие — водители, связисты, специалисты по материально-техническому обеспечению. Закупка «Удавов» будет проходить в двух основных исполнениях: общевойсковом с индексом 6П72 и специального назначения 6П72-1. В комплект последнего включен глушитель и лазерный целеуказатель. Контрактные поставки обеих версий начнутся в этом году и должны завершиться до 10 ноября 2023 года.