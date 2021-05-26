Войти
Интерфакс-АВН

Начало испытаний авианосца "Адмирал Кузнецов" задерживается из-за проблем с оборудованием - глава ОСК

872
0
0
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Ремонт единственного российского авианосца "Адмирал" Кузнецов" идет по графику, но выход на испытания немного откладывается, сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Контракт заканчивается в 2023 году. Но на испытания мы выйдем несколько позднее графика из-за ряда технических проблем, связанных с поставкой ремонтного оборудования - паротурбинных установок производства завода "Киров-энергомаш", - заявил Рахманов в интервью газете "Ведомости".

При этом, по его словам, "ремонт идет в графике и в бюджете, последствия пожара устранены".

Глава ОСК отметил, что предприятия корпорации смогут построить новый авианосец, если у военных возникнет такая необходимость.

"Нужен флоту авианосец или нет - это к Минобороны. Если поступит заказ, ОСК сможет построить такой корабль. Соответствующие проработки у наших КБ есть, верфи проходят модернизацию, нам будет где строить корабли больших размерений", - сказал Рахманов.

4 февраля Рахманов заявил в интервью "Интерфаксу", что тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" планируется передать ВМФ РФ после ремонта и модернизации в 2022 году.

На вопрос о последствиях пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" для сроков завершения ремонта глава ОСК ответил: "Это происшествие не нанесло большого ущерба кораблю. Все поврежденные конструкции и помещения подлежали ремонту и замене, и это серьезно не скажется на сроках".

"Адмирал Кузнецов" был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В ходе модернизации "Адмирал Кузнецов" получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы и системы связи. На корабле предстоит дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Похожие новости
11.05.2020
"Адмирала Кузнецова" планируют подготовить к испытаниям после ремонта к осени 2022 года
05.09.2019
Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" будет возвращен ВМФ после ремонта в 2021 году - глава ОСК
20.03.2019
ОСК не исключает задержку сдачи "Адмирала Кузнецова" после ремонта на три-четыре месяца
26.04.2018
Работы на "Адмирале Кузнецове" начнутся в мае
03.10.2016
"Север" защитил Арктику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 20:45
  • 51
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 26.05 19:55
  • 33
Что ждет Россию в космосе
  • 26.05 18:56
  • 15
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.05 18:40
  • 2201
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 17:47
  • 1
The National Interest (США): Россия утверждает, что видит американские истребители-невидимки F-22 и F-35
  • 26.05 17:42
  • 1
Путин заявил об успешном завершении испытаний ЗРК С-500
  • 26.05 17:38
  • 1
"Надо было думать раньше": в США нашли, чем ответить России
  • 26.05 17:17
  • 2
Источник: модернизированный Су-34М будет способен решать задачи штурмовика
  • 26.05 17:14
  • 814
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.05 16:18
  • 115
Защитим любой ценой
  • 26.05 15:54
  • 27
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 26.05 15:53
  • 2
Модуль "Наука" успешно завершил заводские испытания - "Роскосмос"
  • 26.05 15:52
  • 1
Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады России
  • 26.05 15:50
  • 1
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК
  • 26.05 13:20
  • 66
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе