Начало испытаний авианосца "Адмирал Кузнецов" задерживается из-за проблем с оборудованием - глава ОСК

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Ремонт единственного российского авианосца "Адмирал" Кузнецов" идет по графику, но выход на испытания немного откладывается, сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Контракт заканчивается в 2023 году. Но на испытания мы выйдем несколько позднее графика из-за ряда технических проблем, связанных с поставкой ремонтного оборудования - паротурбинных установок производства завода "Киров-энергомаш", - заявил Рахманов в интервью газете "Ведомости".

При этом, по его словам, "ремонт идет в графике и в бюджете, последствия пожара устранены".

Глава ОСК отметил, что предприятия корпорации смогут построить новый авианосец, если у военных возникнет такая необходимость.

"Нужен флоту авианосец или нет - это к Минобороны. Если поступит заказ, ОСК сможет построить такой корабль. Соответствующие проработки у наших КБ есть, верфи проходят модернизацию, нам будет где строить корабли больших размерений", - сказал Рахманов.

4 февраля Рахманов заявил в интервью "Интерфаксу", что тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" планируется передать ВМФ РФ после ремонта и модернизации в 2022 году.

На вопрос о последствиях пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" для сроков завершения ремонта глава ОСК ответил: "Это происшествие не нанесло большого ущерба кораблю. Все поврежденные конструкции и помещения подлежали ремонту и замене, и это серьезно не скажется на сроках".

"Адмирал Кузнецов" был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В ходе модернизации "Адмирал Кузнецов" получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы и системы связи. На корабле предстоит дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.