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ТАСС

ЦНИИмаш: выручка от мониторинга околоземного пространства к 2035 году превысит 1 млрд руб.

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ЦНИИМаш
ЦНИИМаш.
Источник изображения: gazeta.ru

Количество обслуживаемых предприятием космических аппаратов с 2024 года по 2035 год увеличится с 45 до 482

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Головной научный институт Роскосмоса - ЦНИИмаш предполагает, что выручка предприятия от услуг мониторинга околоземного пространства и защите спутников на международном рынке к 2035 году может составить 1,2 млрд рублей. Об этом говорится в материалах института, имеющихся в распоряжении ТАСС.

В материалах отмечается, что помимо госкорпорации ЦНИИмаш будет предоставлять услуги по мониторингу околоземного пространства и защите космических аппаратов иностранным партнерам. "1,2 млрд рублей - выручка от услуг мониторинга на международном рынке к 2035 году", - говорится в материалах.

При этом уточняется, что количество обслуживаемых предприятием космических аппаратов с 2024 года по 2035 год увеличится с 45 до 482.

Обновленная российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получит название "Млечный путь". Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС, космический сегмент будет включать группировку специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на горизонте 2027 года.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
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