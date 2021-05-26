Бои за города – будущее войн XXI века

Военные действия в Израиле, САР, Донбассе показывают – мир вступил в битвы за мегаполисы

С 11 по 15 мая палестинцы выпустили свыше 2300 неуправляемых ракет по гражданским и военным объектам в Израиле. По официальным данным, погибли 10 израильтян. Кроме того, Тель-Авиву нанесен серьезный экономический ущерб. Под огнем оказались аэродромы Бен-Гурион и даже более южный Рамон. Международные авиакомпании отменили рейсы в страну. На части израильских территорий прекратилось железнодорожное сообщение. В городах регулярно раздаются сирены воздушной тревоги.

Поздно вечером 13 мая я беседовал по скайпу с израильским историком по теме довоенного 40-мм гранатомета Таубина. Сам слышал, что за сигналом тревоги менее чем через минуту последовал взрыв. Понятно, что этого времени недостаточно, чтобы добежать до убежища, разумеется, если оно не находится в вашем же доме.

В мае 2021 года палестинцы применили залповый метод ракетной стрельбы. В итоге израильская система ПРО «Железный купол» сбивает лишь небольшой процент палестинских ракет. На перезарядку установки необходимо около четырех часов, причем они маломобильны. В итоге палестинцы могут свыше трех часов выпускать ракеты в районе отстрелявшейся установки «Железный купол». Замечу, что успешный перехват «Куполом» арабской ракеты обходится в 20–30 раз дороже самого «Кассама». В мае 2021 года палестинцы установили рекорд, запустив неуправляемую ракету на дальность 250 километров. Насколько мне известно, неуправляемых ракет с такой дальностью нет ни в одной стране мира.

Кроме НУР, в мае 2021 года палестинцы использовали несколько десятков беспилотников-камикадзе «Шихаб». Это модификация иранского дрона «Абабиль» с дальностью полета 350–450 километров. В варианте камикадзе боевая часть содержит 40 килограммов тротила.

13 мая БЛА «Шихаб» был сбит истребителем F-16. Тогда же несколько «Шихабов» атаковали израильскую морскую газовую платформу, находившуюся у берегов сектора Газа. К слову, израильтяне широко используют дроны-камикадзе в операциях в Сирии и секторе Газа, но стараются это не афишировать.

“ Военные действия в Израиле, Сирии, Донбассе и других местах создают впечатление, что мир вступил во времена грандиозных битв за мегаполисы. Жаль только, что мы не видим серьезных исследований по этому вопросу ”

14 мая израильские военные объяснили малую эффективность работы «Железного купола» действием иранских средств РЭБ с сирийской территории. Возникает вопрос: нанесет ли Израиль авиаракетный удар по САР?

Израильская армия полностью игнорирует международное право. Однако в США и Западной Европе действует право прецедента. Тут возникает вопрос: является ли работа средств РЭБ на территории соседней страны, мешающая функционированию систем ПВО и ПРО, casus belli, поводом к войне?

Вот, к примеру, американский беспилотный разведчик RQ-4 «Глобал Хоук» летит по кромке границ ДНР, ЛНР и Крыма. Могут ли по нему работать средства РЭБ? Тут же возникает еще один вопрос: если боевой дрон, например «Байрактар», управляется с территории нейтрального государства или с коммерческого космического аппарата (КА), то имеет ли право страна, подвергшаяся нападению этого дрона, воздействовать на пункт управления его или на КА? А если да, то как? Только средствами РЭБ? А по КА – мощным электромагнитным импульсом или лазером? Или страна, подвергшаяся агрессии, имеет право нанести удар по центру управления дроном или уничтожить КА, управляющий дроном?

Военные действия в Израиле, Сирии, Донбассе и других местах создают впечатление, что мир вступил во времена грандиозных битв за мегаполисы. До 1914 года военные во всех странах не заморачивали себе голову планированием боевых действий ни в больших городах, ни даже в позиционной войне. Помните у Лермонтова: «И вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле. Построили редут…»

Через месяц после начала Первой мировой огромные потери заставили все европейские державы перейти от маневренной к позиционной войне. Однако вскоре танки и авиация вскружили генеральские головы, и они опять начали бредить молниеносными войнами – блицкригом, «на чужой территории малой кровью».

Но вот 23 августа 1942 года германские танки вышли к окраинам Сталинграда. Началась более чем семимесячная битва в городских кварталах, так и не принесшая успеха ни одной из сторон. В боях за город сражались примерно по миллиону солдат с каждой стороны. Исход же сражения был решен фланговыми ударами Красной армии в ходе операции «Уран», то есть наступление велось опять же «в чистом поле».

Бои за Сталинград показали неготовность вермахта в техническом и тактическом отношении вести единоборство в большом городе. В связи с этим на базе серийного танка Т-VIЕ был создан штурмовой танк «Штурм-Тигр», оснащенный 38-см мортирой, созданной на базе противолодочного бомбомета образца 61. Турбореактивный снаряд весом 345 килограммов содержал 125 килограммов тротила, летел на 5650 метров и разрушал любой многоэтажный дом или дот. Одним выстрелом «Штурм-Тигр» сумел уничтожить три американских танка «Шерман». Однако в бою в большом городе удалось поучаствовать только одному танку «Штурм-Тигр» – в Варшаве в сентябре 1944 года. Но и он навел ужас на поляков.

С некоторой натяжкой первым штурмовым танком можно считать советский КВ-2, созданный в 1940 году для прорыва линии Маннергейма. Его 152-мм гаубица, естественно, не шла ни в какое сравнение с 38-см мортирой «Штурм-Тигра». Тем не менее и КВ-2 мог бы хорошо поработать в Берлине и Кенигсберге.

Но увы, немногочисленные танки КВ-2 наши генералы в 1941 году использовали в качестве линейных, мало того, к июню 1941-го поштучно разбросали по механизированным корпусам в западных ВО. Так, в 8-м мехкорпусе состояло всего два танка КВ-2. Ну а во 2-й дивизии 3-го мехкорпуса – 19 КВ-2. А кроме них танки КВ-1, Т-28, БТ-7, Т-26 и ХТ. Всего – 252 машины. Да вообще использовать КВ-2 в полевых сражениях на сильно пересеченной и болотистой местности с учетом их весогабаритных характеристик и ненадежной работы ходовой части и дизеля было попросту преступно.

В итоге почти все танки КВ-2 погибли в осенне-летней кампании 1941 года. А в производство их больше не запускали.

В конце апреля 1945 года в штурме Берлина командование Красной армии наступило на те же грабли, что и немцы в Сталинграде в 1942-м. Эффективных средств для ведения боевых действий в городе не было. Штурмовые танки отсутствовали. Линейные, включая тяжелые танки, как в 1945-м, так и в 2021 году малоэффективны в уличных боях. С одной стороны, они уязвимы для мин, включая противобортовые, и для гранатометов и ПТУРС, особенно при огне с верхних этажей зданий. С другой – танковые пушки имеют малый угол возвышения, высокую баллистику, но слабое фугасное действие снарядов.

Перед войной были успешно испытаны три опытные корпусные 203-мм гаубицы – М-40, У-3 и БЛ-39. Но запускать их в серию не стали. В результате – огромные потери личного состава и танков в ходе Берлинской операции.

Пехоту во многом выручали 160-мм минометы МТ-13, стрелявшие под большими углами возвышения. Боевые машины реактивной артиллерии в городе могли эффективно действовать далеко не везде. Поэтому личный состав гвардейских минометных частей проявил недюжинную смекалку и в боевых условиях создал «на коленке» ординарные или спаренные установки для запуска 300-мм реактивных снарядов М-30 и М-31 и 132-мм снарядов М-20 и М-13. Так, 300-мм снаряды запускались прямо из заводских укупорок. Из двух обрезанных направляющих БМ-13 создавалась спаренная установка для М-20. Для запуска М-13 использовались треноги от трофейных германских пулеметов.

В XXI веке в ходе локальных конфликтов решающие сражения проходили в основном в мегаполисах. Так, с 2014 года главные сражения на Украине шли в Донецкой агломерации, то есть в зоне сплошной застройки площадью 36 на 55 километров. К примеру, граница между городами Донецк и Макеевка проходит по жилой улице.

Площадь города Алеппо в Сирии – 190 квадратных километров. Сорок процентов жилой застройки города были захвачены боевиками. Бои в Алеппо шли с 2012 по 2016 год.

15 июля 2012-го боевики начали наступление на Дамаск. Однако к 4 августа 2012 года правительственные войска выбили их с позиций. В апреле 2014-го исламисты вновь захватили несколько пригородов столицы САР. В городе и в пригородах боевики контролировали пять больших анклавов. Центральные районы оказались под минометным огнем повстанцев. Лишь 28 мая 2018 года правительственным войскам удалось взять Дамаск под полный контроль.

Площадь Иерусалима – 125 квадратных километров, а сектора Газа – 360 квадратных километров, в нем проживают около двух миллионов жителей. Плотность населения составляет 4890–5328 человек на квадратный километр.

Для успешных действий в мегаполисе со сплошной каменной застройкой требуются в первую очередь мощные сухопутные орудия, пусть даже с малой дальностью стрельбы. В итоге в Сирии успешно применяются системы, давным-давно снятые с вооружения в СССР. В их числе неуправляемая ракета «Луна», поставлявшаяся из СССР в Сирию еще в начале 70-х годов. На пределе дальности (70 километров) «Луна» имеет КВО около полукилометра. Но для стрельбы в городах на малых дистанциях меткость у нее вполне удовлетворительная. Фугасная боевая часть содержит 200 килограммов тротила, а кассетная БЧ – 427,5 килограмма осколочно-фугасных суббоеприпасов.

В России давно сняли с вооружения буксируемые тяжелые минометы 160-мм М-60 и 240-мм М-240. А в Сирии они и по сей день успешно воюют.

Соответственно боевики в САР с 2012 года создали сотни самодельных калиберных (200–320-мм) и надкалиберных тяжелых минометов. Их дальность – на уровне трех – пяти километров, но они успешно разносят дома и доты. Для такого оружия созданы десятки типов импровизированных установок по схеме как мнимого, так и реального треугольника. Если для транспортировки тяжелых минометов используются колеса больших грузовиков, то при слабой баллистике минометов производится стрельба с колес.

В Сирии, а затем в Донбассе получили широкое распространение «кочующие» минометы. Обычно это штатные 82-мм, возимые на военных грузовиках или гражданских автомобилях. Так, например, ВСУ в 2015–2016 годах применяли в Донбассе 82-мм орудия, установленные на мусоровозах. «Кочующий» миномет делает несколько выстрелов, а затем оперативно уезжает.

В боевых действиях в Донецке, Дамаске и других местах для уничтожения живой силы и разрушения домов успешно применяется «Змей Горыныч» – устройство разминирования УР-77 «Метеорит». Установленный примерно в 50 метрах от 6–8-этажного дома, перебрасывает удлиненный заряд через крышу. После взрыва дом разваливается пополам.

Об особенностях боев в мегаполисах можно говорить до бесконечности. Жаль только, что мы не видим серьезных исследований по этому вопросу, а главное – у нас опять нет мощных систем для оперативного уничтожения противника в каменных джунглях. Бой в чистом поле и в мегаполисе – «две большие разницы», как говорили в Одессе.

Александр Широкорад

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 19 (882) за 25 мая 2021 года