ДОСААФ призывает - «Все на крыло!»

На аэродроме Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ прошел масштабный фестиваль малой авиации «Небо: теория и практика».

В течение двух дней тысячи зрителей любовались мастерством лучших пилотажных групп, следили за авиационными гонками и демонстрационным полетом планера с реактивным двигателем по трассе с пилонами. Авиационное шоу украсило показательное выступление Светланы Капаниной на двухместном спортивном самолете. Самая титулованная участница фестиваля, семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту, свою авиационную карьеру начинала в спортивных авиаклубах оборонной организации.

«Я очень люблю ДОСААФ, я сама выходец из ДОСААФа, - подчеркнула, общаясь с журналистами, Светлана Капанина, - и, конечно, я очень хочу, чтобы оборонное общество процветало, чтобы наши дети летали, молодежь летала, чтобы это было доступно. И как при Советском Союзе снова звучал лозунг «Все на крыло!».

Добровольное общество содействия армии и флоту России является соорганизатором фестиваля. На церемонии открытия председатель ДОСААФ России Александр Колмаков подчеркнул, что авиационный праздник, который проводится на аэродроме «Черное» уже в третий раз, с каждым годом становится более значимым и популярным.

«Здесь собираются конструкторы, любители авиации, пилоты, молодое поколение, увлеченное авиацией, парашютисты. Идет ознакомление с новинками в авиационной области. Мы надеемся, что и дальше этот праздник будет получать свое развитие, что он станет площадкой для проведения серьезных бизнес-форумов, на которых будут определять дальнейшее развитие малой авиации», - подчеркнул Александр Колмаков.

Командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения генерал-лейтенант Андрей Демин, в своем приветственном слове к гостям и участникам фестиваля подчеркнул роль оборонной организации в подготовке будущих защитников Отечества: «ДОСААФ готовит специалистов для ВДВ, автомобилистов, специалистов радиотехнических войск, помогает будущим летчикам влюбиться в небо. Спасибо огромное ДОСААФ России за этот прекрасный фестиваль, за нашу молодежь – будущих защитников Родины!»

В этом году программа фестиваля была разделена на несколько тем: летная, соревновательная, детская, интерактивно-образовательная. На площадках, развернутых ДОСААФ, посетители могли ознакомиться с образцами учебных автомобилей, осмотреть экспонаты выставки поисковых отрядов, проверить свою меткость в стрельбе по мишеням. Большой популярностью у ребятишек пользовалась площадка для игры в лазертаг.

Серьезный интерес посетители фестиваля проявили к экспонатам, представленным Центральным Домом авиации и космонавтики ДОСААФ, рассказывающим об истории освоения и изучения космоса. В год шестидесятилетия полета в космос Юрия Гагарина сотрудники музея рассказали об интересных фактах из жизни первого космонавта, показали его дипломную работу и первый, сделанный для него скафандр. Можно сказать, что для Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ фестиваль стал своего рода подарком ко Дню рождения. 24 мая предприятие отметило свой 82 год рождения.

Два фестивальных дня уже вошли в историю. Они были наполнены не только развлекательными шоу, но и насыщены диалогами на актуальные темы частного пилотирования и малой авиации. А это значит, что разговор будет продолжен. Возможно, благодаря фестивалю популярный лозунг ДОСААФ «Все на крыло!» обретет новое звучание.