Мировые державы вступили в новую «гонку вооружений» — полупроводниковую

Власти стран по всему миру вступили в новую «гонку вооружений», в роли которых теперь выступают полупроводники, пишет CNBC.

Издание называет полупроводники «кровью сегодняшней глобальной экономики», указывая на их востребованность во многих отраслях, в первую очередь в микроэлектронике и оборонной промышленности.

В последнее время на мировом рынке сформировался дефицит полупроводников, что привело к нехватке микросхем, для производства которых они используются. В сложившейся ситуации компании во многих странах, поддерживаемые своими правительствами, наращивают инвестиции в производство и исследования, связанные с полупроводниками.

Последней на данный момент страной, присоединившейся к гонке, стала Южная Корея, объявившая об инвестициях в размере 510 триллионов вон (452 миллиардов долларов). Ожидается, что большая часть средств будет предоставлена частными компаниями, остальное составят дотации из бюджета.

Власти страны рассчитывают добиться отраслевой независимости от Китая и Тайваня, считающихся одними из мировых лидеров в производстве полупроводников и микросхем. По словам корейского президента Мун Чжэ Ина, Сеул собирается посредством полупроводников «защищать национальные интересы».

В настоящее время Южная Корея занимает 65 процентов мирового рынка производства микросхем памяти, в основном благодаря Samsung. В целом страна находится на втором месте в мире по производству полупроводников, уступая Тайваню и США.