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Интерфакс-АВН

Россия поможет Киргизии и Таджикистану в решении спорных вопросов - Путин

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Кыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном
Кыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном.
Источник изображения: © Фото : МВД Кыргызской Республики

Сочи. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Россия будет поддерживать Киргизию и Таджикистан в долгосрочном урегулировании пограничного конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе. Как вы знаете, совсем недавно у нас в Москве был с визитом президент Таджикистана. Мы обсуждали и с ним этот вопрос. Позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров в Сочи.

"Уверен, что эта цель может быть достигнута именно таким способом. Все, что от нас зависит, мы будем делать для того, чтобы помочь вам в решении этих вопросов", - подчеркнул он.

Путин добавил, что решение конфликта должно быть долгосрочным и отвечать интересам обеих сторон.

"К этому мы тоже будем стремиться, всячески будем в этом помогать", - сказал президент РФ.

В свою очередь Жапаров поблагодарил Путина за внимание к ситуации на границе Киргизии и Таджикистана. "Хочу выразить личную благодарность за ваше внимание, сопереживание относительно ситуации на кыргызско-таджикской границе", - сказал президент Киргизии.

Он также поблагодарил российского президента за поддержку, оказываемую народу Киргизии. "Россия - наш главный союзник и торгово-экономический партнер, поэтому надеюсь на проведение плодотворных переговоров по всем вопросам сегодня. Еще раз спасибо вам за приглашение и теплый прием", - сказал Жапаров.

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Страны
Киргизия
Россия
Таджикистан
Персоны
Путин Владимир
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