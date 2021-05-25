Около 1,5 млн фрагментов космического мусора появится вокруг Земли к 2025 году

Космический мусор представляет угрозу для космических аппаратов, так как может пробить их обшивку

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Примерно 1,5 млн единиц опасных для спутников фрагментов космического мусора появится на орбите к 2025 году. Об этом говорится в материалах ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Мусор, способный в случае столкновения привести к потере либо повреждению действующего КА [космический аппарат], 600 тыс. единиц - в 2021 году, 1 500 тыс. единиц - к 2025 году", - говорится в материалах.

При этом стоимость действующих космических аппаратов в этом году оценивается в $300 млрд, а в 2025 году - $410 млрд.

"Объем рынка за пять лет вырос в три раза, составил 74% от всех доходов космической отрасли", - говорится в материалах, при этом уточняется, что в 2015 году он составлял $89 млрд, а в 2020 году - $271 млрд.

Ранее начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш Игорь Бакарас в интервью ТАСС рассказал, что на орбитах Земли находятся около 3 тыс. тонн действующих аппаратов и около 7 тыс. тонн космического мусора.