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ТАСС

Путин 25 мая начнет серию совещаний по военному строительству и развитию ВС РФ

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Президент России Владимир Путин (в центре) проводит совещание с военачальниками и руководством предприятий ОПК в резиденции Бочаров ручей в Сочи. Архи
Президент России Владимир Путин (в центре) проводит совещание с военачальниками и руководством предприятий ОПК в резиденции Бочаров ручей в Сочи. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Совещания состоятся в Сочи

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начнет серию совещаний по военному строительству и развитию вооруженных сил и вооружений 25 мая в Сочи. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Неделя вся пройдет на юге, в Сочи. Завтра стартует очередная серия совещаний с руководством Минобороны и военного-промышленного комплекса по вопросам военного строительства и развития вооруженных сил и вооружений. Будут также и другие мероприятия в течение недели, о которых мы будем вас информировать", - сказал Песков.

В воскресенье Песков сообщал ТАСС, что эта серия совещаний стартует 25 мая. При этом он не уточнил, что будет основной темой нынешней серии совещаний.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщал, что традиционную серию совещаний по оборонной тематике планируется провести в очном формате. В конце марта Путин уже говорил о подготовке серии его встреч с руководством Минобороны РФ и оборонных предприятий в Сочи. Глава государства дважды в год собирает в этом городе руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий. В 2019 году этот формат был несколько изменен, президент в рамках "недели оборонки" стал посещать военные объекты, а вся серия таких встреч посвящалась определенному виду или роду войск Вооруженных сил РФ.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Путин Владимир
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