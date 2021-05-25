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ЦАМТО

Выявленные недочеты некоторых типов российского оружия в боевых условиях в Сирии не следует драматизировать

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Авиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза "Хмеймим" в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 24 мая. Операция в Сирии помогла испытать в реальных условиях войны многие типы российского оружия. При этом выявленные недочеты по некоторым типам ВиВТ не следует драматизировать, поскольку это естественный процесс.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Как уже сообщалось, 21 мая в рамках марафона "Новое знание" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что операция в Сирии преподнесла некоторые "неприятные неожиданности". Он сказал, что по результатам боевого применения почти полтора десятка образцов ВиВТ были сняты с вооружения, уточнив, что это касается комплексов связи, радиоэлектронной борьбы, разведки и ударных комплексов.

"Война проверяет оружие на практике, в реальных боях, а не в пригодных условиях. Это естественный процесс, его не стоит драматизировать", – сказал И.Коротченко "РИА Новости".

По его словам, операция в Сирии еще раз показала, что часть российских вооружений нуждается в модернизации и адаптации к современным условиям, что в итоге и было сделано.

"По результатам боевого применения и эксплуатации был сделан вывод о том, что ряд систем не соответствуют требованиям современной военной техники, а по целому ряду были проведены доработки для того, чтобы привести в соответствие то оружие, которое эксплуатируется, для потребностей реального ведения боевых действий", – добавил директор ЦАМТО.

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Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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2 комментария
№1
25.05.2021 15:19
А подробней? Лучшие в мире РЭБ не смогли остановить даже сделанные на коленке БПЛА, перемотанные скотчем? ДЗ будто и не стояла? На "Штору" ничего не реагировало? Высокоточные бомбы в дом попасть не могли? "Ночной охотник" не мог работать ночью?
0
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№2
25.05.2021 21:07
Хорошо. что Сирия помогла выявить часть "несоответствующих вооружений", но не стоит обольщаться,  это только малая часть...
Все характеристики вооружений полностью можно проверить только в условиях боевых действий высокой интенсивности с достойным противником, а в Сирии сплошная "партизанщина" и упаси бог наше руководство минобороны от умозаключений, что войны будущего будут на манер Сирийской компании.
Сирийская операция это практическая  тренировка в первую очередь для Росгвардии, Спецназа, ССО и инженерных войск усиленных авиацией и артиллерией.
     Именно  бригады Росгвардии должны пройти "сирийскую школу" чтобы  получить практический опыт борьбы с современным терроризмом, чтобы с новыми "басаевыми" и "радуевыми" воевали не солдатики-первогодки, а контрактники - профессионалы.
Именно Росгвардия  должна  первой перестраивать свою структуру и систему боевой подготовки на основе "Сирийского опыта".
О полноценной боевой подготовке военных лётчиков, ПВО-шников и специалистов РЭБ  в Сирии можно было бы говорить если бы они полностью исключили  нарушения воздушных границ САР и возможность нанесения воздушных ударов  со стороны ВВС Израиля.
Безнаказанно бомбить "бармалеев" большого ума не требуется, это начальный курс обучения для молодых лейтенантов ВКС.
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