Выявленные недочеты некоторых типов российского оружия в боевых условиях в Сирии не следует драматизировать

ЦАМТО, 24 мая. Операция в Сирии помогла испытать в реальных условиях войны многие типы российского оружия. При этом выявленные недочеты по некоторым типам ВиВТ не следует драматизировать, поскольку это естественный процесс.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Как уже сообщалось, 21 мая в рамках марафона "Новое знание" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что операция в Сирии преподнесла некоторые "неприятные неожиданности". Он сказал, что по результатам боевого применения почти полтора десятка образцов ВиВТ были сняты с вооружения, уточнив, что это касается комплексов связи, радиоэлектронной борьбы, разведки и ударных комплексов.

"Война проверяет оружие на практике, в реальных боях, а не в пригодных условиях. Это естественный процесс, его не стоит драматизировать", – сказал И.Коротченко "РИА Новости".

По его словам, операция в Сирии еще раз показала, что часть российских вооружений нуждается в модернизации и адаптации к современным условиям, что в итоге и было сделано.

"По результатам боевого применения и эксплуатации был сделан вывод о том, что ряд систем не соответствуют требованиям современной военной техники, а по целому ряду были проведены доработки для того, чтобы привести в соответствие то оружие, которое эксплуатируется, для потребностей реального ведения боевых действий", – добавил директор ЦАМТО.