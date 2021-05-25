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Интерфакс-АВН

Россия и Китай могут занять место США на Ближнем Востоке по мере сокращения американского военного присутствия - военачальник

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Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США во время операции "Непоколебимая решимость" на ближнем Востоке.
Источник изображения: © Capt. Jason Welch

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - По мере сокращения Соединенными Штатами своего военного присутствия на Ближнем Востоке, свое влияние в регионе будут стремиться расширить Россия и Китай, считает командующий Центральным командованием США генерал Фрэнк Маккензи.

"Ближний Восток в широком смысле является областью интенсивной конкуренции между великими державами. Я думаю, что по мере того, как мы будем корректировать нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут очень внимательно следить за тем, не образуется ли вакуум, который они могли бы занять", - сказал Маккензи корреспондентам Associated Press (АР) и ABC News.

По его словам, одной из областей, которую Россия и Китай могли бы использовать в отсутствие США, может быть продажа оружия: Россия готова продавать ближневосточным странам системы ПВО, а у Китая есть перспективные планы по созданию в этом районе военных баз.

АП отмечает, что администрация президента Джо Байдена стремится расширись присутствие США в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю, который она определила как главную угрозу национальной безопасности США.

Маккензи сказал, что "полностью согласен с тем, что Китай должен быть главной угрозой, на которую мы ориентируемся". В то же время, отметил генерал, "мы являемся глобальной державой, и нам нужно иметь глобальное мировоззрение, а это значит, что есть возможность рассматривать земной шар в целом".

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Страны
Китай
Россия
США
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