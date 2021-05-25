Войти
Интерфакс-АВН

Таджикистан и Узбекистан не станут размещать на своей территории базы США, считает спецпредставитель президента РФ по Афганистану

595
0
0
Узбекский аэродром Карши-Ханабад ранее уже использовался как военно-воздушная база США
Узбекский аэродром Карши-Ханабад ранее уже использовался как военно-воздушная база США.
Источник изображения: Reuters Photographer/REUTERS

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Таджикистан и Узбекистан не заинтересованы в размещении на своей территории выведенных из Афганистана американских войск, такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Наши контакты с таджикскими и узбекскими партнерами говорят о том, что к ним официального обращения (от властей США о создании на территории Таджикистана и Узбекистана американских военных баз - ИФ) не было. Это раз. Во-вторых, они дали понять, что это невозможно. Поэтому нам особо противодействовать этому и не приходится", - сказал Кабулов, комментируя недавнее сообщение газеты The Wall Street Journal о заинтересованности Штатов в размещении своих военных баз в этих государствах.

При этом дипломат напомнил, что Таджикистан является членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поэтому "такие решения должны быть одобрены организацией".

"Узбекистан - не член ОДКБ, но имеет отношения стратегического партнерства с Россией. К тому же в Узбекистане принят закон, запрещающий создание иностранных военных баз на территории страны. Так что нам особо волноваться на этот счет не надо", - резюмировал Кабулов в беседе с изданием.

Как ранее сообщал "Интерфакс", в начале мая газета The Wall Street Journal со ссылками на военных чиновников США написала, что американские аналитики в качестве варианта перемещения военных и техники из Афганистана рассматривают страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Таджикистан
Узбекистан
Компании
ОДКБ
Похожие новости
04.12.2019
Воевать ли России в Центральной Азии, решат радикалы
02.07.2012
Невелика потеря
18.06.2012
Средняя Азия возьмет оружие во вторые руки
18.06.2012
После вывода войск США и НАТО из Афганистана часть американской военной техники может остаться в странах Центральной Азии
31.03.2009
ПОХОД НА КАБУЛ. В Москве и Гааге обсуждают ситуацию в Афганистане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 21:07
  • 2
Выявленные недочеты некоторых типов российского оружия в боевых условиях в Сирии не следует драматизировать
  • 25.05 20:55
  • 47
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 25.05 20:43
  • 9
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 25.05 20:22
  • 2
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 25.05 20:19
  • 32
Что ждет Россию в космосе
  • 25.05 19:06
  • 2200
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.05 17:12
  • 1
Google потратит миллиарды долларов на создание квантового компьютера
  • 25.05 16:43
  • 1
"Придется списать": армия США признала свой танк небоеспособным
  • 25.05 16:21
  • 1
Американские парашюты для российско-европейского «ЭкзоМарс» приготовили к бросковым испытаниям
  • 25.05 15:40
  • 1
Саммит Байдена и Мун Чжэ Ина создал условия для возобновления диалога с КНДР, считает министр по делам объединения двух Корей
  • 25.05 15:32
  • 1
Следы хищений исчезли в микроволновке
  • 25.05 15:24
  • 1
Британцы осудили высказывания министра обороны о России
  • 25.05 15:23
  • 53
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 25.05 14:03
  • 2
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 25.05 13:08
  • 2
США захотели в Охотском море самолет как у России