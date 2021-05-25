Таджикистан и Узбекистан не станут размещать на своей территории базы США, считает спецпредставитель президента РФ по Афганистану

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Таджикистан и Узбекистан не заинтересованы в размещении на своей территории выведенных из Афганистана американских войск, такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Наши контакты с таджикскими и узбекскими партнерами говорят о том, что к ним официального обращения (от властей США о создании на территории Таджикистана и Узбекистана американских военных баз - ИФ) не было. Это раз. Во-вторых, они дали понять, что это невозможно. Поэтому нам особо противодействовать этому и не приходится", - сказал Кабулов, комментируя недавнее сообщение газеты The Wall Street Journal о заинтересованности Штатов в размещении своих военных баз в этих государствах.

При этом дипломат напомнил, что Таджикистан является членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поэтому "такие решения должны быть одобрены организацией".

"Узбекистан - не член ОДКБ, но имеет отношения стратегического партнерства с Россией. К тому же в Узбекистане принят закон, запрещающий создание иностранных военных баз на территории страны. Так что нам особо волноваться на этот счет не надо", - резюмировал Кабулов в беседе с изданием.

Как ранее сообщал "Интерфакс", в начале мая газета The Wall Street Journal со ссылками на военных чиновников США написала, что американские аналитики в качестве варианта перемещения военных и техники из Афганистана рассматривают страны Центральной Азии и Ближнего Востока.