Взаимодействие России и Сербии в военной сфере будет продолжено, оно не направлено против кого-либо - Минобороны РФ

Ниш (Сербия). 23 мая. ИНТЕРФАКС - Российские и сербские спецподразделения в ходе тактического учения "Совместный ответ - 2021" продемонстрировали высокий уровень слаженности действий, заявил статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков.

Вместе с заместителем министра обороны Александром Фоминым он принял участие в завершающем этапе учения антитеррористической направленности, которое состоялось 23 мая на полигоне Орешац (Ниш, Сербия).

"За последние годы двустороннее взаимодействие России и Сербии в военной сфере вышло на высокий уровень развития. Мы готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы продолжать его в набранном темпе", - отметил Панков.

По его оценке, в ходе завершающего этапа учения российские и сербские спецназовцы показали отличную боевую выучку, продемонстрировали способность в кратчайшие сроки наладить необходимый уровень взаимодействия для решения совместных задач.

Замминистра подчеркнул, что совместная подготовка российских и сербских войск не направлена против кого-либо, а является очередным подтверждением российско-сербской дружбы.

Николай Панков вручил российским, а Александр Фомин - сербским военнослужащим медали "За укрепление боевого содружества" и "За отличие в учениях".