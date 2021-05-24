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Интерфакс-АВН

В Средиземное море вошла группа больших десантных кораблей ВМС США с морпехами на борту

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Вертолет AH-1W Cobra над полетной палубой десантного штурмового корабля USS San Antonio LPD-17
Вертолет AH-1W Cobra над полетной палубой десантного штурмового корабля USS San Antonio LPD-17.
Источник изображения: © U.S. Navy Photo by Mass Communication Specialist 1st Class Edwin F. Bryan

Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США, пройдя Гибралтар, вошла в акваторию Средиземного моря, сообщили в соцсетях британские наблюдатели, публикующие их фотографии.

В состав группы входят авианесущий универсальный десантный корабль Iwo Jima ("Иводзима"), десантно-вертолётный корабль-док San Antonio ("Сан-Антонио") и десантный транспорт-док Carter Hall ("Картер Холл").

На их борту находится 24-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью около 2,5 тыс. человек.

В настоящее время корабли идут на восток. Ожидается, что из Средиземноморья они затем направятся на Ближний Восток в район Персидского залива.

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Великобритания
США
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