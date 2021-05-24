Авианосцы – проблема России

Российские инженеры разработали несколько вариантов перспективного «плавучего аэродрома» для ВМФ России.

По словам источников в Минобороны, в настоящее время рассматриваются три проекта авианесущего корабля.

18 мая член коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Владимир Поспелов заявил, что при подготовке новой госпрограммы вооружения на 2024–2033 годы предстоит оценить целесообразность создания таких кораблей, а также их стоимость.

Как рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве, пока все проекты находятся в виде чертежей. По словам собеседников, два из них имеют высокие шансы на воплощение. Третий еще изучается, но не считается приоритетным. В любом случае, отметили источники, работа по любому из разработанных проектов потребует значительных усилий по созданию инфраструктуры.

Конечный выбор зависит не только от характеристик корабля, но и от того, удастся ли создать производственные мощности для его постройки, сообщили собеседники издания.