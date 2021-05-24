Суборбитальный космоплан Virgin Galactic совершил рекордный полет в американский космос — но не достиг международного

Космоплан VSS Unity компании Ричарда Брэнсона достиг самой большой высоты в истории полетов подобных аппаратов. Она оказалась заметно выше границы космоса в американском определении, но ниже международно признанной. Тем не менее, полет следует признать полноценным суборбитальным. Это значит, что он приближает Virgin Galactic к началу регулярных туристических суборбитальных полетов по 250 тысяч долларов за место.

VSS Unity принадлежит к весьма необычному классу пилотируемых космопланов, не имеющих аналогов ни в истории полетов в космос, ни в наше время. Чтобы минимизировать затраты топлива, космоплан взлетает с Земли не сам, а будучи подвешенным в середине экзотического и построенного специально для этой цели двухфюзеляжного самолета White Knight Two. Тот поднимает VSS Unity до 16 километров на дозвуковой скорости. Затем восьмиместный космоплан (два пилота и шесть мест для пассажиров) отделяется и через восемь секунд работы его ракетных двигателей достигает сверхзвуковой скорости. Через 70 секунд работы ракетный двигатель отключается, придав VSS Unity необходимый импульс, но сам космоплан достигает самой высокой точки своей траектории чуть позже, после чего, планируя, снижается и самостоятельно садится по-самолетному.

23 мая 2021 года VSS Unity по такой схеме достиг рекордной для себя высоты полета в 89,24 километра. Оба человека, находившиеся на борту, по американской классификации были астронавтами. Дело в том, что в США так называют всех, поднявшихся выше линии в 80,47 километра, границы космоса с точки зрения NASA и ВВС США. Однако международно признанная (в том числе и Международной авиационной федерацией) граница космоса пролегает на 100 километрах (линия Кармана). Поэтому пилоты VSS Unity могут считаться побывавшими в космосе лишь с американской точки зрения, но не с международной.

Это был третий полет VSS Unity, два предыдущих состоялись более двух лет назад: все это время инженеры доводили летательный аппарат Теоретически у космоплана есть возможность попытаться достичь и высоты в 100 километров. С большой вероятностью Virgin Galactic попробует сделать это в дальнейших испытательных полетах. После их окончания компания планирует перейти к регулярным суборбитальным полетом с шестью туристами на борту. Предполагается, что для каждого из них билет будет стоить 250 тысяч долларов, хотя впоследствии эта цифра и может несколько возрасти. У компании уже есть 600 зарезервированных билетов такого рода, что в принципе позволяет окупить существенную часть расходов на проект.

На данный момент кроме Virgin Galactic на рынок массового космического туризма нацелились еще два серьезных игрока. Это Blue Origin (компания Джеффа Безоса, главы Amazon) и SpaceX, принадлежащая Илону Маску. Все три делают ставки на многоразовые космические системы, поскольку на одноразовых аналогах цены полета будут существенно выше. Компания Безоса разрабатывает семиместную суборбитальную систему вертикального взлета и посадки New Shepard, первый полет которой может состояться в ближайшие месяцы.

SpaceX рассматривает возможность космического туризма на борту Starship. В отличие от конкурентов, он разрабатывается не только для суборбитальных, но и орбитальных, и межпланетных космических полетов. Предельная вместимость его для дальних полетов составит десятки человек, а для ближних и суборбитальных может достигать сотен человек (он намного больше любого конкурента и больше любой космической системы прошлого).