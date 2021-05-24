Новый Rafale себе, старый — друзьям

Франция начала лётные испытания новейшей модификации истребителя Rafale. Вчера, 22 мая, пресс-служба Минобороны Франции сообщила о том, что на авиабазе Истр на юге страны прошёл первый этап лётных испытаний самолёта модификации F4.

«Восемь сложных миссий, включающих 50 самолётовылетов, выполнялись испытательными бригадами из Генерального директората вооружений (DGA), ВМС, ВВС и космических сил Франции, а также представителей компании Dassault Aviation», — сообщили в пресс-службе Минобороны Франции.

Лётные испытания истребителей Rafale F4-1

Всего в испытаниях принимали участие два образца Rafale F4-1. Самолёты отрабатывали «реалистичные тактические сценарии» в формированиях до восьми машин. После завершения серии испытаний Rafale F4 станет новым стандартным истребителем ВС Франции, тогда как на действующие в войсках предыдущие модификации имеется спрос среди других стран. 12 единиц закупит Греция, а по данным газеты Jutarnji list, ещё на 12 претендует Хорватия.