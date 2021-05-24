"Всюду сующие свой нос российские корабли": Лондон назвал Москву "угрозой номер один"

Британский минобороны Уоллес пожаловался на российские подлодки в Ирландском море

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает Россию "угрозой номер один". "Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли", - заявил он, добавив, что субмарины РФ были замечены даже в Ирландском море. Москва, в свою очередь, неоднократно отмечала, что не является ничьим противником и хочет добрых отношений с другими странами.

Россия представляет для Великобритании "угрозу номер один", заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Мы попытались [осуществить] деэскалацию, мы испробовали [различные] методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся", - сказал он в интервью газете The Sunday Telegraph.

Он также посетовал, что российские военные якобы проявляют излишнюю активность вблизи британских берегов.

"Нас регулярно посещают сующие всюду свой нос российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей", - утверждает министр.

По его словам, в Ирландском море была замечена российская подводная лодка проекта 877. "Мы не видели их здесь в течение очень долгого времени", - выразил обеспокоенность Уоллес, добавив, что обычно они появляются в Северном море или в Ла-Манше.

Чуть больше недели назад начальник Генерального штаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит заявил, что Лондон сталкивается с различным числом вызовов по всему миру, которых становится все больше. Один из них он связал с взаимодействием с Россией.

"У нас непростые стратегические отношения с Россией в Европе. Также в современных условиях [надо учитывать фактор] Китая. Кроме того, мы стоим на пороге технологической революции, которая полностью изменит методы боевых действий. Угрозы диверсифицируются, они становятся гибридными", - сказал он в ходе выступления на мероприятии Атлантического совета в Вашингтоне.

Карлтон-Смит предупредил, что британские власти будут защищать свои "стратегические интересы по всему миру, а не только в евроатлантическом регионе". В частности, Лондон намерен сделать "более видимым" свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что это заложено в стратегии "глобальной Британии", объявленной ранее премьер-министром Борисом Джонсоном.

Британские власти неоднократно утверждали, что видят в России "угрозу" безопасности своей страны. Например, в декабре прошлого года Военно-морские силы (ВМС) Великобритании заявили, что в последние месяцы наблюдали "значительное присутствие" российских кораблей недалеко от своих территориальных вод. The Sunday Telegraph писал, что с 2013 года британские ВМС зафиксировали всего 150 боевых единиц российского ВМФ.

В свою очередь, российский посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин в феврале выразил мнение, что в 2020 году отношения Москвы и Лондона стабилизировались на низком уровне.

"Прошедший год не оправдал надежд на улучшение отношений на фоне пандемии. Здесь из нас продолжают рисовать образ врага, хотя мы открыты к самому доброжелательному сотрудничеству. И эта каждодневная рисовка образа врага, а мы перетерпели за этот год порядка 10 голословных обвинений, мешает налаживать сотрудничество, поскольку сначала об этих обвинениях пишут средства массовой информации, потом их воспроизводят в парламенте, затем частично их воспроизводят на официальном уровне в заявлениях. И пока я не вижу никаких признаков позитива во всем этом деле",

- приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем он выразил мнение, что не стоит "закрывать" отношения двух стран. "Это два государства, которые всегда были, есть и будут. Они прошли через различные стадии отношений. За закатом всегда наступает рассвет", - считает посол.

Представители западных стран выступают с заявлениями о том, что Россия якобы представляет для них угрозу, поэтому нужно усиливать свою мощь. В связи с этим в Кремле неоднократно отмечали, что Россия не собирается ни на кого нападать и нечего бояться.

"Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее, подобный конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, эти заявления "не имеют отношения к реальному положению дел".

"Россия не была и не является ничьим противником, она не представляет собой ни для кого угрозу, а наоборот, как об этом неоднократно говорил президент [РФ Владимир] Путин, мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами. Мы хотим добрых отношений", - пояснил Песков.

Ангелина Мильченко