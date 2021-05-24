"Всюду сующие свой нос российские корабли": Лондон назвал Москву "угрозой номер один"

Британский минобороны Уоллес пожаловался на российские подлодки в Ирландском море
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает Россию "угрозой номер один". "Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли", - заявил он, добавив, что субмарины РФ были замечены даже в Ирландском море. Москва, в свою очередь, неоднократно отмечала, что не является ничьим противником и хочет добрых отношений с другими странами.
Россия представляет для Великобритании "угрозу номер один", заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
"Мы попытались [осуществить] деэскалацию, мы испробовали [различные] методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся", - сказал он в интервью газете The Sunday Telegraph.
Он также посетовал, что российские военные якобы проявляют излишнюю активность вблизи британских берегов.
По его словам, в Ирландском море была замечена российская подводная лодка проекта 877. "Мы не видели их здесь в течение очень долгого времени", - выразил обеспокоенность Уоллес, добавив, что обычно они появляются в Северном море или в Ла-Манше.
Чуть больше недели назад начальник Генерального штаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит заявил, что Лондон сталкивается с различным числом вызовов по всему миру, которых становится все больше. Один из них он связал с взаимодействием с Россией.
"У нас непростые стратегические отношения с Россией в Европе. Также в современных условиях [надо учитывать фактор] Китая. Кроме того, мы стоим на пороге технологической революции, которая полностью изменит методы боевых действий. Угрозы диверсифицируются, они становятся гибридными", - сказал он в ходе выступления на мероприятии Атлантического совета в Вашингтоне.
Карлтон-Смит предупредил, что британские власти будут защищать свои "стратегические интересы по всему миру, а не только в евроатлантическом регионе". В частности, Лондон намерен сделать "более видимым" свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что это заложено в стратегии "глобальной Британии", объявленной ранее премьер-министром Борисом Джонсоном.
Британские власти неоднократно утверждали, что видят в России "угрозу" безопасности своей страны. Например, в декабре прошлого года Военно-морские силы (ВМС) Великобритании заявили, что в последние месяцы наблюдали "значительное присутствие" российских кораблей недалеко от своих территориальных вод. The Sunday Telegraph писал, что с 2013 года британские ВМС зафиксировали всего 150 боевых единиц российского ВМФ.
В свою очередь, российский посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин в феврале выразил мнение, что в 2020 году отношения Москвы и Лондона стабилизировались на низком уровне.
- приводит его слова ТАСС.
Вместе с тем он выразил мнение, что не стоит "закрывать" отношения двух стран. "Это два государства, которые всегда были, есть и будут. Они прошли через различные стадии отношений. За закатом всегда наступает рассвет", - считает посол.
Представители западных стран выступают с заявлениями о том, что Россия якобы представляет для них угрозу, поэтому нужно усиливать свою мощь. В связи с этим в Кремле неоднократно отмечали, что Россия не собирается ни на кого нападать и нечего бояться.
"Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее, подобный конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, эти заявления "не имеют отношения к реальному положению дел".
Ангелина Мильченко