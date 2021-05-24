Глава Пентагона рассказал об угрозах терроризма и кибероружия в США

Глава министерства обороны США Ллойд Остин в ходе выступления перед курсантами американской Военной академии Вест-Пойнт в штате Нью-Йорк в субботу, 22 мая, заявил о том, что перед страной стоят угрозы терроризма, кибероружия и пандемии коронавируса.

«Вы смотрите, как заканчивается самая длинная война в Америке. И вы видите, как технологии меняют характер войны. И даже когда большие и набирающие силу державы сталкиваются и соревнуются, вы видите новые угрозы — от пандемий до терроризма и кибероружия. И вы видите, как эти угрозы пересекают границы, как ураган», — цитирует слова американского министра обороны WBOC.

Остин отметил, что курсанты заканчивают свою учебу в «исключительно тяжелых обстоятельствах», однако они прошли необходимую подготовку, чтобы противостоять вышеперечисленным угрозам.

В перечень других трудностей, которые назвал Остин, вошли угрозы демократии, экономический кризис, вызванный пандемией, проблемы расизма и дискриминации, а также социальная напряженность.

Глава Пентагона поговорил с 1 тыс. кадетов, которые получили звание младших лейтенантов.

8 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о присоединении США к ликвидации террористического и насильственного экстремистского контента в интернете.