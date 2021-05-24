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Интерфакс-АВН

Россия - главная угроза безопасности Великобритании - глава Минобороны Уоллес

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Бен Уоллес
Бен Уоллес.
Источник изображения: Global Look Press/Gustavo Valiente

Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Главную угрозу для Великобритании представляет Россия, заявил в интервью изданию The Telegraph британский министр обороны Бен Уоллес.

По его мнению, об этом свидетельствует активность российских военных кораблей вблизи морских границ Великобритании.

"Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, и сейчас нас посещают несколько российских военных кораблей", - сказал министр.

Он добавил: "Мы пробовали деэскалацию, мы пробовали разные методы, но на данный момент, пока Россия не изменит свое отношение, довольно трудно понять, до чего мы дойдем".

Россия, по словам Уоллеса, недавно провела "ряд операций, преднамеренно направленных против Великобритании", особенно это было отмечено в конце прошлого года, когда девять российских кораблей были замечены в водах вокруг Великобритании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
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