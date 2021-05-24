Войти
Интерфакс-АВН

Глава "Алмаз-Антея" заявил о наличии у НАТО и США более 8 тыс. крылатых ракет

418
0
0
Ян Новиков
Ян Новиков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Страны НАТО "скопили" более 8 тыс. крылатых ракет, в том числе большой дальности, заявил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"Основным оружием воздушно-космического нападения являются крылатые ракеты. Только нового вида скопилось более 8 тыс. у стран НАТО и США", - сказал Новиков в субботу на форуме "Новое знание".

Он отметил, что ряд стран работает над тем, что увеличить число крылатых ракет на носителях.

Новиков также заявил, что американские космические аппараты X-37 могут нести ядерные боеголовки. "Официально заявлено, что эти аппараты созданы для различных научных целей, ну и разведки. Но мы понимаем, что, имея такие емкости свободные и возможности, по нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой - до шести", - сказал глава концерна.

Он напомнил, что США к 2025 году планируют увеличить число таких аппаратов. "Это серьёзный вызов", - сказал Новиков.

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского ОПК. В состав холдинга входят более 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров, на которых трудятся около 130 тысяч человек. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран мира.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
X-37
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
24.05.2021
В России раскрыли количество крылатых ракет НАТО
24.05.2021
В «Алмаз-Антее» рассказали о космолетах США с ядерным оружием
09.07.2020
Жэньминь жибао (Китай): чем так привлек внимание всего мира зенитный ракетный комплекс С-350, продемонстрированный на Красной площади?
02.02.2015
Пентагон требует больше денег на новое оружие
06.04.2007
Новейшее российское оружие сможет уничтожать любые средства нападения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 14:44
  • 64
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 24.05 14:34
  • 96
Защитим любой ценой
  • 24.05 14:05
  • 1
Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия
  • 24.05 13:56
  • 234
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.05 13:53
  • 22
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 24.05 12:50
  • 45
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 24.05 11:33
  • 27
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 24.05 10:43
  • 28
Что ждет Россию в космосе
  • 24.05 10:38
  • 1
NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя
  • 24.05 01:08
  • 1
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 23.05 20:57
  • 23
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 23.05 19:40
  • 52
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 23.05 18:51
  • 1
Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России
  • 23.05 16:58
  • 16
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 23.05 13:35
  • 15
Бронепротивогаз – такое возможно