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Интерфакс-АВН

Первый образец "ядерного буксира" будет готов к 2030 году - "Роскосмос"

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Космический ядерный буксир «Зевс»
Космический ядерный буксир «Зевс».
Источник изображения: Изображение: КБ «Арсенал»

Нижний Новгород. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Первый образец орбитальной ядерной установки "Зевс" будет готов к 2030 году, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Он же и в первый полет пойдет, к 2030 году (будет готов - ИФ). То есть вы должны поставить железо на космодром где-то за полгода на испытания, я думаю, что здесь надо даже может быть пораньше", - сказал он журналистам.

"В 2024 году у нас будет понимание как он выглядит в железе и на какую ракету встает, и какая "наземка" ему уже нужна", - сказал Блошенко.

Ранее Блошенко заявил, что первый пуск с помощью орбитальной ядерной установки "Зевс" состоится в 2030 году, "он уже сейчас нами запроектирован".

По его словам, на данный момент совместно с Российской академией наук просчитывается баллистика этой миссии и полезная нагрузка.

В декабре 2020 года глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что российская орбитальная ядерная энергоустановка получит название "Зевс".

11 декабря глава "Роскосмоса" сообщил, что перспективные российские корабли и орбитальные станции могут получить ядерные энергоустановки.

"Без ядерной энергетики в космосе полноценное изучение и освоение дальнего космоса невозможно. Это наш ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса. Кроме того, потенциально это может быть даже источником для снабжения энергией перспективных орбитальных систем и комплексов", - сообщил Рогозин.

Как сообщалось, "Роскосмос" заключил контракт с КБ "Авангард" на разработку аванпроекта комплекса "Нуклон" с ядерной энергоустановкой.

По данным портала госзакупок, контракт заключен между "Роскосмосом" и КБ "Авангард". Согласно договору, работа должна быть выполнена к 15 ноября 2022 года. На нее выделено 4,17 млрд рублей. Отмечается, что разрабатываемый космический комплекс может быть использован для поиска полезных ископаемых на Луне и исследования других планет.

Разработка ядерной энергоустановки мегаваттного класса стартовала в 2010 году. Планируется использовать ее на орбитальном буксире, предназначенном для изучения Луны и дальнего космоса. Разработку ведет Центр имени Келдыша, изначально завершение работ по установке планировалось на 2015 год, а первый полет буксира - на 2018 год, однако сроки несколько раз сдвигались.

Как сообщалось в октябре, "Роскосмос" выделил почти 4,2 млрд рублей на разработку аванпроекта космического зонда с ядерной энергетической установкой "Нуклон".

В сентябре Блошенко сообщил о проработке госкорпорацией проекта многоразового космического буксира на ядерной энергии "Нуклон". По его словам, аппарат будет способен за одну миссию совершить полет от Венеры до Юпитера, а уже первый запуск зонда станет полноценной научной миссией.

"Мы хотим и произвести полет к Луне, и в этой же миссии после Луны сделать облет Венеры с доставкой к ней спутника для получения научных данных, и дальнейший транзит этого аппарата в сторону спутников Юпитера тоже с определенной полезной нагрузкой", - сказал Блошенко.

Он сообщил, что аппарат сможет использоваться как буксир для доставки полезной нагрузки в отдаленные точки, так и для энергопитания этих нагрузок.

Как сообщал первый замглавы "Роскосмоса" Юрий Урличич, опытные образцы ядерной энергоустановки должны быть готовы в 2025 году. Первый полет "ядерного буксира" планируется на 2030-е годы.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Центр Келдыша
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
Ядерный щит
ЯЭУ
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