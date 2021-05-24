Проект лунной программы с использованием водородной "Ангары" представят правительству в июне - Роскосмос

Нижний Новгород. 22 мая. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" в июне представит проект лунной программы с использованием ракеты "Ангара-А5В" вместо сверхтяжёлого "Енисея", решение о конкретной конфигурации примет руководство страны, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по науке Александр Блошенко.

"Здесь нужно решение на уровне руководства страны. В правительстве уже лежит проект со сверхтяжем. Сейчас мы доработаем программу под четырёхпусковую схему с использованием "Ангары" и внесём в июне в правительство. Будем ждать решения", - сказал Блошенко.

По его словам, вариант с использованием ракет семейства "Ангара" (с водородной ступенью) будет дешевле, несмотря на то, что для него потребуется доработка корабля "Орел".

"Для этого нам нужно определённые манипуляции сделать с лунным кораблем "Орёл", облегчить его. Он у нас был окрещён "Орлёнком", потому что он поменьше и полегче", - добавил Блошенко.

Он также отметил, что данные существенно ниже стоимости лунной программы США.

17 марта глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что для запуска кораблей к Луне с помощью ракет семейства "Ангара" потребуется четырехпусковая схема.

По словам Рогозина, использование ракет "Ангара" "позволит с помощью четырёх, а не двух пусков" доставить человека на Луну.

Сверхтяжелую ракету-носитель "Енисей" планировалось использовать в Лунной программе России. Ракета должна иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод на окололунную орбиту корабля весом 20 тонн.

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года, она создается на основе блоков также создаваемой в настоящее время ракеты-носителя "Союз-5". Создание первых модулей стартовало весной 2020 года.

В январе Совет по космосу РАН после доклада главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина рекомендовал отложить создание "Енисея" на неопределенный срок. Совет также рекомендовал генконструкторам "Роскосмоса", использовать для пилотируемого полета к Луне вместо "Енисея" ракету "Ангара-5В".

10 февраля глава Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил, что разработка ракеты Енисея "поставлена на паузу" из-за необходимости коррекции облика ракеты. "Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал, до середины этого года", - сказал Баранов.

15 февраля Рогозин сообщил, что новая концепция сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей" будет представлена в течение трех-четырех месяцев.