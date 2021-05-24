РФ решила все задачи для создания гиперзвукового оружия, США - на стадии опытно-конструкторских работ - концерн ВКО "Алмаз-Антей"

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Российские специалисты смогли решить все сложности при создании гиперзвукового оружия, в том числе по материалам, США находятся на стадии опытно-конструкторских работ (ОКР), сообщил гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков

"Россия эту задачу решила, американцы пока в рамках ОКРа находятся", - сказал Новиков на форуме "Новое знание" в субботу.

Он сообщил, что основные сложности при создании гиперзвуковых ракет связаны с материалами.

"Ракета летит в атмосфере, создается огромное трение, вплоть до плазмообразования, любой металл плавится", - сказал Новиков.