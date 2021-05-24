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Интерфакс-АВН

Нештатное срабатывание системы катапультирования произошло в Крыму у самолета Су-30СМ, летчики живы - ЮВО

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Истребитель Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму
Истребитель Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Нештатное срабатывание системы катапультирования произошло на военном самолете в Крыму, летчики живы, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

"21 мая в ходе подготовки к плановому полету самолета Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал. Оба летчика живы", - сообщили в округе в субботу.

"Для проведения технического обследования самолета и установления причин произошедшего на аэродроме работает специальная комиссия", - сообщил округ.

Ранее об инциденте "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник.

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Страны
Россия
Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
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