Нештатное срабатывание системы катапультирования произошло в Крыму у самолета Су-30СМ, летчики живы - ЮВО

Истребитель Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму.

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Нештатное срабатывание системы катапультирования произошло на военном самолете в Крыму, летчики живы, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

"21 мая в ходе подготовки к плановому полету самолета Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал. Оба летчика живы", - сообщили в округе в субботу.

"Для проведения технического обследования самолета и установления причин произошедшего на аэродроме работает специальная комиссия", - сообщил округ.

Ранее об инциденте "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник.